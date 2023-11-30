Пьяная автоледи сбила насмерть пешехода во дворе многоэтажки в Астане

Женщину насмерть сбили во дворе многоэтажного дома в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП столицы

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

28 ноября пьяный водитель автомобиля Toyota Camry во дворе жилого дома сбила пешехода, а после наехала на 3 автомобиля на парковке.

"42-летняя пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте. 20-летнюю автоледи, задержанную патрульным экипажем, водворили в изолятор временного содержания. Девушка привлекается к уголовной ответственности", – рассказали в ДП.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены необходимые экспертизы.