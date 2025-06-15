Сборная Казахстана стала чемпионом Азии по волейболу сидя

Спорт
2

Согласно результатам турнира, сборные Казахстана и Китая завоевали путёвки на чемпионат мира 2026 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В городе Ханчжоу (Китай) в финале чемпионата Азии по волейболу сидя мужская сборная Казахстана одержала победу над командой Китая со счётом 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:20, 8:5) и впервые в своей истории стала чемпионом Азии.

В ходе турнира сборная Казахстана уверенно прошла групповой этап, обыграв команды Саудовской Аравии, Японии и Австралии со счётом 3:0. В полуфинале казахстанцы не оставили шансов сборной Таиланда – 3:0.

По итогам чемпионата первое место заняла сборная Казахстана, второе место – Китай, третье – Таиланд.

Также отдельные игроки казахстанской команды были отмечены специальным наградами за выдающиеся результаты на чемпионате: лучшим подающим признан Эрик Каскабаев, лучшим либеро — Шынгыс Медеуов, а лучшим блокирующим — Алмат Оспанов.

Согласно результатам турнира, сборные Казахстана и Китая завоевали путёвки на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Китае.

Чемпионат Азии по волейболу сидя проходил с 6 по 15 июня. В соревнованиях приняли участие 8 мужских и 7 женских национальных сборных.

#Спорт #чемпионат Азии #сборная Казахстана #волейбол сидя

Популярное

Все
"Это не просто хулиганский поступок" – глава Минздрава навестила избитых врачей
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Новый завод открыли в Атырау
Назначен советник Главы государства
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
Под сенью Вечно Синего Неба
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Казахстан впервые в истории вышел в финал ЧМ по дзюдо среди…
Дмитрий Баландин избран генсеком Федерации водных видов спо…
Казахстанцы отличились на турнире по академической гребле в…
Гвардейцы завоевали призовые места на чемпионате РК по пляж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]