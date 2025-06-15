Согласно результатам турнира, сборные Казахстана и Китая завоевали путёвки на чемпионат мира 2026 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В городе Ханчжоу (Китай) в финале чемпионата Азии по волейболу сидя мужская сборная Казахстана одержала победу над командой Китая со счётом 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:20, 8:5) и впервые в своей истории стала чемпионом Азии.

В ходе турнира сборная Казахстана уверенно прошла групповой этап, обыграв команды Саудовской Аравии, Японии и Австралии со счётом 3:0. В полуфинале казахстанцы не оставили шансов сборной Таиланда – 3:0.

По итогам чемпионата первое место заняла сборная Казахстана, второе место – Китай, третье – Таиланд.

Также отдельные игроки казахстанской команды были отмечены специальным наградами за выдающиеся результаты на чемпионате: лучшим подающим признан Эрик Каскабаев, лучшим либеро — Шынгыс Медеуов, а лучшим блокирующим — Алмат Оспанов.

Согласно результатам турнира, сборные Казахстана и Китая завоевали путёвки на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Китае.

Чемпионат Азии по волейболу сидя проходил с 6 по 15 июня. В соревнованиях приняли участие 8 мужских и 7 женских национальных сборных.