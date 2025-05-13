Сборная Казахстана заняла второе место на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

Спорт
90

Континентальное первенство прошло в китайском городе Наньчан.

Фото: акимат Карагандинской области

В общекомандном зачёте у казахстанцев 12 медалей: по четыре разного достоинства. Две из них на счету карагандинских спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области

В числе призёров представители Школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле города Темиртау. Виктор Степанов завоевал серебряную медаль (каноэ, 200 м), Кирилл Тубаев взял бронзу (байдарка, mix 4×500 м).

– Для нас 12 медалей – это хороший результат. Основными соперниками, как и ожидалось, были китайцы. Две из четырёх золотых медалей мы завоевали на олимпийских дистанциях, – отметил главный тренер национальной сборной Кайсар Нурмагамбетов.

Хозяева площадки заняли первое место: китайская команда уверенно лидировала от начала до конца турнира. На третьем месте - сборная Ирана.

Стоит отметить, что на юбилейном, XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 гребцов из 20 стран.

#чемпионат Азии #медали #гребцы

Популярное

Все
Управление популяцией сайги следует начать с обводнения естественных ареалов ее обитания
Турнир Большого шлема в Астане
Участники марафона-байги «Ұлы дала жорығы» преодолели половину пути
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Будущее – за цифровыми активами
На страже здоровья – искусственный интеллект
Национальные виды спорта: традиции и современность
На Уральской ТЭЦ запущена новая турбина
Угнал велосипед и  поплатился
Творческая академия зажигает звездочек
Он был настоящим...
Быть или не быть в элите?
Вечно живые
Попуски завершены – пойма затоплена
Туриндустрия: нужен научный подход
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Стартовала Неделя репродуктивного здоровья
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции
Чтобы земля работала
Погодные условия пока благоприятны
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Человек-легенда
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Страховая медицина: вопросы без ответов
Ветераны Мангистау примут участие в военном параде в Астане
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Казахстан проведет квалификационный этап Гран-при по таекво…
Победителей чемпионата мира Virtus по теннису чествовали в …
Казахстанский штангист завоевал бронзу на чемпионате Азии в…
Шпажист Руслан Курбанов завоевал серебро Гран-при в Колумбии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]