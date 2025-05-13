Фото: акимат Карагандинской области

В общекомандном зачёте у казахстанцев 12 медалей: по четыре разного достоинства. Две из них на счету карагандинских спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области

В числе призёров представители Школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребле города Темиртау. Виктор Степанов завоевал серебряную медаль (каноэ, 200 м), Кирилл Тубаев взял бронзу (байдарка, mix 4×500 м).

– Для нас 12 медалей – это хороший результат. Основными соперниками, как и ожидалось, были китайцы. Две из четырёх золотых медалей мы завоевали на олимпийских дистанциях, – отметил главный тренер национальной сборной Кайсар Нурмагамбетов.

Хозяева площадки заняли первое место: китайская команда уверенно лидировала от начала до конца турнира. На третьем месте - сборная Ирана.

Стоит отметить, что на юбилейном, XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 гребцов из 20 стран.