Счастье, умноженное на шесть

Дети, дом и металлургический комбинат – вот вся ее жизнь. Иногда многодетной матери Гульмире Сарлыбаевой хочется оторваться от забот и перенестись на тропический остров. Хотя на работе она «летает» по огромному цеху металлургического комбината практически каждый день. Гульмира – машинист мостового крана. Профессия у нее не из легких, поэтому считается мужской. Но только не на Карметкомбинате. Здесь почти из каждой кабины мостового крана веет женским парфюмом.

– Я считаю, в наше время не должно быть разделения на женские и мужские профессии. Все работают одинаково, – уверена крановщица из Темиртау Гульмира Сарлыбаева. – Мне кажется, современной женщине все под силу – и работа, и дом. Мы живем и трудимся ради семьи, ради детей. А их у меня шестеро! Старшему сыну 21 год, младшей дочке – 8 лет.

Именно ради детей Гульмира освоила профессию крановщицы. Ради детей она переехала из родной Костанайской области в индустриальный Темиртау и устроилась на металлургический комбинат. Ее не испугали ни трудности с жильем, ни разлука с родными, ни сложная экологическая обстановка в незнакомом городе. Нужно было поднимать детей. А зарплаты на Карметкомбинате гораздо выше, чем в вагоноремонт­ном депо, где Гульмира работала прежде. Да, было трудно. Но жить на пособие и слышать за спиной обидное слово «иждивенцы» не хотелось.

– Знаете, я готова и седьмого ребенка родить, – с улыбкой говорит Гульмира Сарлыбаева, пристраивая большой блестящий самовар возле дастархана, за которым уже сидят два ее сына и три дочери. – Я вышла замуж в 17 лет, и тогда даже не думала, что у меня будет большая семья. Очень люблю маленьких детей. Они такие сладкие! Я люблю нянчиться, разговаривать с малютками, учить их ходить... Все мои дети в девять месяцев научились ходить. А в годик они уже бегали и шкодили. Особенно моя старшая – Айнура. Она – моя правая рука, моя помощница.

– А я? – делает удивленные глаза восьмилетняя Фариза, будто мама забыла о ней – о самом главном члене семьи.

– И ты моя помощница, жаным! – ласково говорит Гульмира и обнимает свою младшенькую.

По всему видно, Фариза – девочка бойкая. Она учится только в 3-м классе, но уже определилась с профессией. Малышка решила, когда вырастет, будет защищать законопослушных граждан от преступников.

– Я буду полицейским! – безапелляционно заявляет Фариза, дожевывая баурсак.

– Почему? – интересуюсь я.

– Это классно! Это моя мечта! – отвечает девочка.

– Но это же опасная профессия. Ты не боишься?

– Нет! Я все равно хочу! – отрезает Фариза и кладет в рот очередной баурсак.

– Чтобы людей защищать от бандитов, да? – смеясь, спрашивает дочь мама Гульмира. – А не просто потому, что у полицейских форма красивая!

Не подумайте, что маленькая Фариза насмотрелась «Улиц разбитых фонарей» или «Полицейской академии». Нет! Она просто берет пример со своих татешек, которые работают в полиции. Девочке хочется быть такой же красивой, подтянутой и умной, как они.

А вот старшие сестры Фаризы – Айнура и Гульнура – еще не решили, кем хотят стать. Одна из них хорошо рисует, вторая мечтает научиться играть на домбре. Сейчас их главные обязанности – учиться и помогать маме по дому, пока та на работе. Девочки ухаживают за младшими, убирают в квартире, стирают одежду и даже готовят еду.

Когда Гульмира приходит с работы, дети уже ждут ее за накрытым столом. После ужина хозяйка машинально направляется к раковине, чтобы помыть посуду, но старшая дочь ее останавливает. Она понимает, что мама устала и ей нужно отдохнуть.

– Знаете, я хочу чтобы мои дочери стали врачами: одна – терапевтом, другая – стоматологом, – признается наша героиня. – Я от них этого не скрываю. Я им говорю, что мы с их отцом уже немолодые. Нам в любой момент может понадобиться медицинская помощь. Как удобно, когда в доме есть собственные врачи!

Айнура и Гульнура слышат эти слова и молчат. По серьезным лицам девочек видно, что они вовсе не мечтают носить белые халаты, выписывать рецепты и делать операции.

А вот сыновья Гульмиры Сарлыбаевой с планами на будущее определились давно. Все трое хотят служить Родине – быть военными или сотрудниками полиции. Пример младшим подал старший брат Асет. Парень живет в Костанае, где учится в университете на программиста и работает в следственном изоляторе. Поступить в военный колледж ему не удалось, но Асет не теряет надежды носить погоны.

– Мой Асет в школе не был отличником. Учился на тройки, но я в этом ничего страшного не вижу. Троечники тоже умеют устроиться в жизни, – рассуждает Гульмира Сарлыбаева. – Он пробовал поступить в военную школу «Жас улан», но не смог. Потом сын хотел учиться в Академии МВД, но не получилось пробиться. Тогда он пошел в колледж, а потом в вуз. Через два года Асет получит диплом и сможет стать киберполицейским, как мечтает. Я надеюсь, что у него все получится. Он у меня умный, шустрый, быстро адаптируется в новом коллективе.

Во время визита корреспондента «Казправды» Асета дома не было. Он редко приезжает в Темиртау. Родные по нему скучают и гордятся им – особенно средний брат Ерасыл. Подросток окончил 9-й класс и собрался поступать в военную школу «Жас улан». Конкурсный отбор Ерасыл не прошел: физподготовка у него хорошая, а вот математика хромает. Парень расстроился, но от намерения служить Родине не отказался.

– Мой младший сын Ильяс тоже хочет быть полицейским, – продолжает Гульмира. – Я иногда над ним подшучиваю и говорю: «У полицейских зарплаты маленькие. А ты же младший сын, по казахскому обычаю должен остаться с родителями. Как ты будешь и свою семью и нас содержать?» А он мне серьезно отвечает: «Мам, не в деньгах счастье».

Гульмира, рассказывая о своей семье, наливает чай с молоком и улыбается. Она понимает, что ее дети вырастут достойными людьми. И не так уж важно, какую профессию они выберут. Не в этом ли счастье?

– Для меня счастье, когда мои дети здоровы, когда они улыбаются, – говорит наша героиня. – Если они счастливы, то я тоже счастлива.