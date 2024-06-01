Счастлив тот, кто счастлив дома

Автор начинания – патронатная мама для 11 приемных детей, амбассадор республиканского проекта «Бақытты отбасы», руководитель еще одного социального проекта – «Дом мамы г. Кокшетау», депутат областного маслихата Куралай Джумабекова.

Она хорошо знает, каково приходится детям, родители которых злоупотребляют спиртным, и как травмируются, горько плачут они, оторванные даже на время от своих непутевых мам. Поэтому можно сказать, что проект «Бақыттымын отбасында», что в переводе означает «Счастлив в семье», родился на основе опыта и личных убеждений.

С начала его работы, то есть с января нынешнего года, благополучно воссоединились четыре семьи: взявшиеся за ум матери не разлучились с детьми. На время нашей встречи Куралай Габдулгамаровна работала с этой же целью уже с пятой акмолинской семьей. К слову, на сегодня в регионе на учете в качестве неблагополучных состоят 139 семей…

Главная цель проекта «Ба­қыттымын отбасында» – попытка сохранить семью, прежде чем родители будут лишены прав. Его автор далека от мысли закрывать глаза, быть снисходительной к беспробудно пьющим горе-родителям, позабывшим о своих отцовских и материнских обязанностях. Просто она уверена: в безвыходной ситуации детей, разлученных с родителями, нужно определять не в интернаты, а в профессиональные семьи, где опекуны обладают нужными навыками.

Они, четко понимающие, что это их работа, окружат детей домашним теплом, дадут им опыт проживания в благополучной среде, которой ребята лишены с рождения. Ведь у таких детей для дальнейшей социализации должна быть перед глазами модель благополучной семьи.

– При этом самое важное – ни в коем случае нельзя лишать детей памяти, ведь те, кто постарше, помнят своих родственников. Свое происхождение должен знать каждый из них. Возможно, к 18 годам они захотят вернуться к родным, а может, останутся в приемной семье, – говорит она.

К слову, у нее самой так и было. Один из ее приемных сыновей, став совершеннолетним, твердо заявил: жить с родной матерью, которую всегда знал, навещал, не сможет никогда...

При всей занятости Куралай Джумабекова находит время на развитие проекта. Говорит, хотелось бы большей поддержки от общества. И приводит известный пример: ситуация, когда мама 12 лет не могла воссоединиться с сыном, жившим все это время в интернатном учреждении, завершилась благополучно. Через партию «Amanat» обратились в областной филиал АО «Отбасы банк», где у мальчика оказались сбережения. Благодаря всем неравнодушным людям сегодня мама с сыном живут в своей квартире.

Другой пример: жительницу аула Акмол лишили родительских прав. Пожилая бабушка побоялась взять на себя ответственность, и внуки оказались в областном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Наблюдать равнодушно за тем, как страдают дети, лишенные матерей, мы не имеем права. Считаю, давать шанс нужно каж­дому родителю, рассматривать все возможности, подключать ресурсы. Да, мы потратили уйму времени на эту пьющую мать, но сумели убедить ее. Сегодня она добровольно лечится от алкоголизма. Бабушка поверила в добрые перемены, забрала детей из центра, мы помогли, оплатили аренду жилья, – поделилась Куралай Габдулгамаровна эпизодом из большой, кропотливой работы, которой насыщен каждый ее день.

Она убеждена: прежде чем лишать отцов и матерей родительских прав, нужно по-настоящему попытаться помочь каждому из них. Но позитивный результат можно ожидать, если помощь будет всесторонней. К примеру, могли бы посодействовать с официальным трудоустройством работодатели.

По словам собеседницы, немало женщин трудятся на городских автомойках неофициально. В кокшетауский Дом мамы обратились недавно две беременные женщины, работавшие на одной из них. Ситуация у обеих одинакова: нет городской прописки, официального трудоустройства, социальных отчислений. Как следствие, женщины не могут встать на учет в поликлинику…

Будучи депутатом областного маслихата, Куралай Джумабекова обращается за помощью и к депутатскому корпусу. Ведь среди ее коллег есть успешные бизнесмены. По ее мнению, выделять значительные средства от случая к случаю интернатным учреждениям, детским домам легче всего. Но государством ежегодно на эти цели выделяются колоссальные отчисления: на одного ребенка в год – около четырех миллионов тенге.

А если бы деньги давали патронатным родителям, те могли бы улучшить бытовые условия для прием­ных детей. Для наглядности депутат приводит статистику: на поддержание ребенка в пат­ронатных семьях выделяется 10 МРП – это 36 тысяч тенге. И на них его нужно одеть, накормить, обучить!

– Обо всем этом мы неустанно говорим на всех уровнях. Нас все вроде бы слышат, понимают, но дальше дело не идет. Еще в 2022 году в Казахстане планировалось внедрение нового института – фостерной или профессиональной семьи (устройство детей на время в семьи, пока не найдутся постоянные приемные родители или не заберут кровные). Но очень уж долго идет процесс, решения нет по сей день, – констатирует Куралай Габдулгамаровна.

Лишить мать родительских прав проще всего, рассуждает собеседница. Со стороны государства должна вестись должная работа: нужно вникать, убеждать, сопровождать и так далее. При управлениях координации занятости и социальных программ создаются центры по поддержке семьи, которые вроде бы должны засучить рукава. Однако имеют место и такие случаи: женщину вместе с ограничением в правах на пятерых детей снимают с очереди на жилье.

– Разве такое отношение не противоестественно, не противозаконно? Это ведь жилье для детей! Наверное, даже суд подобное постановление не вынес бы, – эмоционально рассказывает Куралай Джумабекова.

Кстати, в Акмолинской области действуют пять центров по поддержке семьи, до конца нынешнего года откроются еще два.

– С женщинами, которым грозит лишение родительских прав, нужно разговаривать, может быть, уговаривать, убеждать и даже настаи­вать на лечении от алкоголизма. В ответ практи­чески всегда слышу: отправить на лечение можем только по собственному желанию. Но откуда взяться желанию, если сельские женщины и не слыхивали, к примеру, о центре психического здоровья (еще один госорган). Либо они боятся, путают его с психдиспансером, где якобы могут залечить, сделать, как они утверждают, «психом». То есть достаточной информации у населения нет. Приведу пример: сегодня наш Дом мамы знают все, телефон не умолкает. А много ли акмолинцев знают о работающих вышеназванных центрах, чем они занимаются? Кто из ограниченных в правах матерей слышал о центре психического здоровья? Кто из них хотя бы раз сам обратился туда с просьбой о помощи? – вопрошает она.

Открываемые центры должны тесно работать с домами мамы, считает Куралай Джумабекова. Вместе выявлять неблагополучные очаги, вместе давать шанс родителям на реабилитацию. Однако четкой и последовательной работы с последними не наблюдается. Их ограничивают в родительских правах на полгода, причем все это время злоупотребляющая алкоголем мать, как правило, предоставлена сама себе… Если же общие усилия не принесут плодов, тогда нужно искать детям замещающую приемную семью.

Куралай Габдулгамаровна неоднократно поднимала этот воп­рос на заседании областного маслихата: деньги на эту работу выделяются, особых результатов нет, как нет и алгоритма работы с неблагополучной семьей, глубинной оценки ее состояния. По ее мнению, полученный эффект от проведенной реабилитационной работы можно оценивать по численности детей, попадаю­щих в кризисные центры или Аккольский центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, говорит депутат, нужно, чтобы этот важный социальный критерий был внесен в рейтинг работы акимов регионов. Пора уже повернуться лицом к имеющейся проблеме. Открывающиеся центры по поддержке семьи должны заработать в полную силу.

– Было бы здорово, если бы с неблагополучными родителями начали работать общественные фонды и НПО. На реабилитацию (тренинги, индивидуальные консультации, работа семейных клубов и другие мероприятия) можно бы предусматривать средства в рамках госсоцзаказа. Нужно работать с мышлением людей. У НПО такие возможности есть, но нет средств, – говорит депутат Куралай Джумабекова.