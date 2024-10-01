Счастливая история одной семьи

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Андрей и Майра Белан, выйдя на пенсию, наслаждаются временем новых возможностей

фото из семейного архива

Русский парень Андрей покорил молодую казашку Майру не только своим обаянием и коммуникабельностью, но и свободным владением казахским языком. Не секрет, что в советское время такое явление было довольно редким. Улыбчивого и разговорчивого Андрея от добродушного открытого казахского парня отличала лишь внешность.

Андрей Васильевич – уроженец России. Так вышло, что в восьмилетнем возрасте мальчика привезли в Казахстан на попечение дальних родственников. Учиться он начал в школе-интернате села Симферопольское тогда еще Кокчетавского района. В первую же пятницу после уроков все школьники дружно разъехались по домам, и только маленький Андрей должен был остаться один в интернате. Родственники за ним не приехали, впрочем, и сам он к ним не просился…

Молодой завуч школы Зоя Абильмажинова, беспокоясь за ученика, не смогла спокойно уехать домой, оставив ребенка одного в огромном здании интерната. Она забрала его на выходные к себе домой. Когда через неделю они вновь приехали вдвоем, ее мудрый отец, ветеран Великой Отечественной войны Шияп Абильмажинов, сразу все понял. Лишь уточнив у дочери, не будут ли противиться родственники, глава семейства постановил: бала останется у них дома. Так мальчик-сирота попал в большую казахскую семью из аула Жолдыбай ныне Зерендинского района и, может быть, впервые за свою маленькую жизнь ощутил заботу, ласку и тепло.

В многодетной семье Абильмажиновых подрастали семеро детей, Андрей стал восьмым. По словам Майры Сакеновны, все его названные братья и сестры сразу приняли мальчика, для них по сей день он родной брат, которого все очень ценят и уважают. Отношение родителей к ее мужу она ощутила на себе: покойные свекор и свекровь любили и баловали ее больше, чем других невесток – жен родных сыновей.

– Андрея любили, наверное, все взрослые в ауле. Когда мы в выходной день на машине приезжали в Жолдыбай, чтобы проведать родителей, то по дороге останавливались практически у каждого дома. Муж не мог проехать, не поздоровавшись с сидящими на улице аксакалами, они в свою очередь радостно, как родного сына, крепко обнимали Андрея. Увидев его, спешили выйти из дома бабушки, чтобы поцеловать, сказать несколько теплых слов, – вспоминает Майра-апа.

Андрей Белан вырос добрым, отзывчивым и хозяйственным парнем. Окончил восемь классов, выучился на водителя. Как-то его старшие братья обратились к отцу: надо Андрея переписать на нашу фамилию. Он же наш брат, пусть будет Абильмажиновым. Но мудрый аксакал был непреклонен. Он объяснил сыновьям: у парня есть своя фамилия. Быть может, когда-нибудь близкие люди станут искать его как Андрея Белана… И еще: никто и никогда в семье не настаивал, чтобы их брат принял ислам. По этому поводу Шияп-ага говорил: если такое и случится, то будет только решением его сына Андрея. Не захочет он стать мусульманином, значит, так тому и быть.

Судьбоносная встреча молодых людей произошла, как это часто бывает, случайно. Его будущая жена, городская девушка Майра Адильбекова, окончив Семипалатинский геолого-разведочный техникум, трудилась в расположенной в Кокшетау Северо-Казахстанской гидрогеологической экспедиции. Сюда приехал и Андрей в командировку. Разыскивая руководство, зашел в приемную организации. Тут шустрый парень и заприметил красивую девушку.

– Больше он меня из виду не терял, – улыбается Майра Сакеновна. – Звонил на работу, как только выпадала свободная минутка, приезжал в Кокшетау из дальнего Уалихановского района, где работал вместе со старшим братом.

Девушке высокий статный молодой человек тоже сразу приглянулся. К тому же разговаривал он на чистом казахском языке, что Майра сразу же оценила. Чем больше узнавала, тем больше проникалась к парню уважением: работящий, добрый, отзывчивый и очень веселый.

Отец Майры рано умер. Мама браку дочери с русским парнем поначалу воспротивилась, но позже Андрей стал любимым зятем.

В любви и согласии супруги живут уже 34 года, искренне радуясь простым вещам. За годы совместной жизни, которая, конечно же, не бывает безоблачной, вывели свою формулу семейного счастья, помогающую преодолевать все сложности и критические моменты. Воспитали дочь Алию, которая подарила родителям трех внучек. Дедушка души не чает в своих девчонках. Майра Сакеновна не без ноток гордости в голосе делится, что муж у нее замечательный. Не это ли счастье для женщины, чувствовать сильное плечо рядом, искреннюю заботу и участие?

С годами, делится Майра Сакеновна, чувства трансформируются в беспокойство друг за друга, в желание проявлять еще большую заботу. Но самое важное, что у обоих нет и не было места сомнениям в верности выбора, сделанного более тридцати лет назад.

Андрей Васильевич, родившийся в России, волею судьбы оказавшийся в Казахстане, обрел здесь большую семью, родных людей. Воспитанный в маленьком казахском ауле, который считает своей родиной, лучшим местом на земле, вырос он щедрым душой, счастливым человеком. С детства впитав традиции народа, остается им верен. По сей день чтит память своего названного отца Шияпа Абильмажинова.

Еще при жизни аксакала его приемный сын инициировал в семье традицию собираться всей большой семьей на 9 Мая под родным шаныраком. Дети и внуки старались устроить в этот день душевный праздник своему отцу. Андрей-ага является почетным гостем на всех семейных тоях своих многочисленных братьев и сестер, их подросших детей.

С выходом на пенсию жизнь супругов Белан не стала менее яркой. Майра Сакеновна трудится в областном совете ветеранов, в курсе всех событий, происходящих в большом ветеранском сообществе области. Андрей Васильевич на пенсии два года, график у него посвободнее. По-прежнему активный и позитивный, он общается со сверстниками, многочисленными родственниками, доказывая, что статус пенсионера – это не время ограничений, это время возможностей.

#семья #традиции #супруги #чета #Белан

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