Счастливы вместе

559
Наталья РЫЖКОВА, Темиртау
За дружную семью, ставшую победителем финала областного этапа, болели работники металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау», на котором трудится мастером участка Олег Николаевич, и преподаватели Карагандинского государственного индустриального университета (КГИУ), где заведует кафедрой экономики Ольга Викторовна. Теперь они будут представлять область в Астане на республиканском конкурсе. Олег – металлург в третьем поколении, а у Ольги в роду – экономисты, причем все – по женской линии, ведут отсчет от прабабушки.
Семья очень дружная. Несколько лет назад Силаевы впервые заявили о себе на городском конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья». Стаж семейной жизни этих красивых и успешных людей – 22 года. Их деды – участники Великой Отечественной войны. А бабушки – верные хранительницы семейного очага.
– Почитаем старших, любим детей, огромное значение придаем их воспитанию. От того, в каких условиях растут дети, зависят наше будущее, наша старость, – поделились супруги главными принципами взаимоотношений поколений.
Лишь упорным трудом достигается цель – это правило хорошо усвоили дети. Сын и дочь по примеру родителей, дедушек и бабушек не ленились, за какое бы дело ни брались. Они учились успешно в школе. Много лет увлеченно занимаются спортивными бальными танцами, достигнув уровня кандидатов в мас­тера спорта. Оба владеют английским языком, имеют сертификаты переводчиков, занимаются изучением казахского языка. Константин, студент третьего курса Томского университета систем управления и радиоэлектроники, – будущий программист, по окончании вуза намерен вернуться домой, в родной Темиртау. Татьяна решила укрепить династию и поступила на экономический факультет КГИУ.
На празднике в Караганде Костя не присутствовал: в вузе шла сессия. Зато смогла приехать его бабушка Вера Петровна. Инженер-экономист, она более 40 лет проработала в КГИУ. Многое может рассказать о любимом городе, которому в нынешнем году исполняется 70 лет и где появились на свет сама Вера Петровна и ее супруг Виктор. На их глазах преображались улицы и кварталы. В Темиртау родились Ольга, ее муж Олег, их дети, что дает им право говорить: «Мы – коренные жители этих мест, по духу глубоко интернациональные». Среди их многочисленных родственников – немцы, украинцы, белорусы, казахи, евреи. В Темиртау, который строила вся страна, многонациональностью в семьях никого не удивишь.
Оплотом государства, тихой гаванью, где можно пережить кризис и превратности судьбы, называют семью. И счастлив тот, кто умеет ее создать, сохранить, увеличить, оставляя богатую историю и духовное наследие потомкам.

