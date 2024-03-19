Счастья молодым!

В минувший выходной в панорамном зале монумента «Байтерек» поздравляли молодоженов с бракосочетанием, а семейные пары – с золотой свадьбой. Как отметил заместитель акима Астаны Есет Байкен, в этом году по поручению Главы государства впервые сформирована декада праздничных дней, основанных на традициях народа.

– Празднование декады «Нау­рызнама» началось 14 марта с праздника Амал, и с этого дня в столице ежедневно проводятся различные культурно-массовые мероприятия. В «Шаңырақ күні» основным символом являются семейные ценности, укрепление семейного очага, ведь он – залог крепкого государства. Под большим шаныраком Казахстана проживают в мире и согласии больше 130 этносов. Это является гарантом благополучия и процветания нашей многонациональной страны, – сказал Есет Байкен.

В праздничном мероприятии приняли участие шесть пар, четыре из которых – молодожены. Им в торжественной обстановке вручили свидетельства о заключении брака.

Молодая столичная пара Тамерлан и Наргиз Ештаевы знакомы с самого рождения.

– Наши родители очень тесно общались, поэтому еще со школьной скамьи мы знали друг друга. И совсем недавно Тамерлан сделал мне предложение, на которое я ответила «да». Для нас создание семьи – это значимое событие, которое происходит один раз в жизни. Семья в моем понимании включает в себя счастье, покой, любовь, поддержку и смысл жизни, – поделилась Наргиз Ештаева.

Пригласили на праздник и семейные пары, отмечающие 55-летие совместной жизни, в их числе – целиноградцы Серик и Кулян Мамбетовы.

– Мы с супругом родились в многодетных семьях. С детства нам прививали любовь к труду и стремление к знаниям. Мы с мужем получили хорошее образование и до пенсии работали на руководящих должностях, – сказала жительница столицы. – Своим детям мы старались давать больше возможностей для самореализации. Теперь они твердо стоят на ногах, создали свои семьи и подарили нам шесть внуков.

Я очень благодарна своему мужу за то, что он всегда поддерживал меня, обеспечивал надежный мужской тыл. А еще очень важно в семейной жизни умение прощать. Молодым парам хотелось бы пожелать счастья, взаимоуважения и мирного неба над головой.