Сделать казахский язык модным Қазақ тілі 7 марта 2025 г. 3:00 16 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области За годы независимости сфера применения государственного языка заметно расширилась, но предстоит еще многое сделать, чтобы в нашей стране стало модно и престижно говорить на казахском языке в любой аудитории. фото автора В интервью газете «Ana tili» Глава государства отметил, что казахский язык становится модным и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан. «Отечественный бизнес выстраивает свои маркетинговые кампании с учетом запросов и ожиданий казахскоязычного потребителя. Все это наглядно свидетельствует об эффективности политики государства в этой очень деликатной и политически важной сфере», – считает Касым-Жомарт Токаев. Атырауский предприниматель Жумагерей Жакесбаев по роду своей деятельности побывал во многих странах и заметил, что коренные жители без особого энтузиазма осваивают международные языки, они в большей степени развивают и гордятся своим языком. – Нам тоже следует расширять сферу применения государственного языка. Но делать это необходимо без ущемления прав той части населения, которая еще не освоила государственный язык. Надо всячески помогать им в его изучении. Следует больше открывать бесплатных онлайн-курсов, потому что время в сегодняшнем ритме жизни становится для нас ценным фактором, – говорит Жумагерей Жакесбаев. По словам предпринимателя, казахский язык станет популярным, когда станет более востребованным. Сегодня общество пришло к пониманию того, что изучение казахского языка – один из самых важных вопросов объединения нации. На сегодняшний день в мире насчитывается более семи тысяч языков, свыше трех тысяч из них находятся под угрозой исчезновения. Казахский язык к этой группе не принадлежит, в 2024 году он занял 79-е место среди самых распространенных языков планеты. Большой вклад в популяризацию казахского языка вносят центры по его изучению и развитию. К примеру, в атырауском учебно-методическом центре «Тіл» можно бесплатно освоить три языка. Самому младшему слушателю – 18 лет, а самому старшему – 77. – Основная задача центра заключается в обучении населения области казахскому, русскому и английскому языкам, а также в расширении сферы применения государственного языка. Мы организовываем языковые курсы и тематические семинары по запросам учреждений. Также для членов общественного объединения «Біз де адамбыз» и для людей с ограниченными возможностями курсы проходят в онлайн-формате, – рассказывает исполняющая обязанности руководителя центра Лаура Газизова. По ее словам, в последние годы среди посетителей центра увеличилось количество представителей других национальностей, интересующихся казахским языком. Примечательно, что курсы казахского языка открываются и этнокультурными объединениями. С прошлого года ЭКО «Былина» инициировало и активно реализует проект по обучению государственному языку. Занятия здесь начинаются с государственного гимна. В программу входит обучение разговорному казахскому языку, культуре речи. Уроки разрабатываются с учетом уровня, которым уже обладают курсанты. По словам председателя ЭКО «Былина» Андрея Кораблева, изучение государственного языка должно стать не только необходимостью, но и потребностью. – Многие приходят на занятия в разговорный клуб казахского языка целыми семьями. Здесь говорят на разных языках, и это прекрасно. Языки не должны конкурировать друг с другом, ценность каждого из них неоспорима. Но со временем в общении между собой они все чаще переходят на казахский, а это показатель эффективности работы нашего клуба, – говорит Андрей Кораблев. Свое мнение о казахском языке высказал и известный профессор Адем Огер из Турции. Уже больше года он читает лекции на факультете полиязычия в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова. – У народов тюркского мира много общего. Наши языки претерпели большие изменения, например, в турецком языке много арабских слов и заимствований из фарси. На сегодня самый чистый тюркский язык, по моему мнению, сохранился только у казахов. Более того, казахи на протяжении веков бережно сохраняют свои традиции и трепетно передают будущим поколениям, – отметил Адем Огер. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык