Сделать казахский язык модным

В интервью газете «Ana tili» Глава государства отметил, что казахский язык становится модным и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан.

«Отечественный бизнес выстраивает свои маркетинговые кампании с учетом запросов и ожиданий казахскоязычного потребителя. Все это наглядно свидетельствует об эффективности политики государства в этой очень деликатной и политически важной сфере», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Атырауский предприниматель Жумагерей Жакесбаев по роду своей деятельности побывал во многих странах и заметил, что коренные жители без особого энтузиазма осваивают международные языки, они в большей степени развивают и гордятся своим языком.

– Нам тоже следует расширять сферу применения государственного языка. Но делать это необходимо без ущемления прав той части населения, которая еще не освоила государственный язык. Надо всячески помогать им в его изучении. Следует больше открывать бесплатных онлайн-курсов, потому что время в сегодняшнем ритме жизни становится для нас ценным фактором, – говорит Жумагерей Жакесбаев.

По словам предпринимателя, казахский язык станет популярным, когда станет более востребованным. Сегодня общество пришло к пониманию того, что изучение казахского языка – один из самых важных вопросов объединения нации.

На сегодняшний день в мире насчитывается более семи тысяч языков, свыше трех тысяч из них находятся под угрозой исчезновения. Казахский язык к этой группе не принадлежит, в 2024 году он занял 79-е место среди самых распрост­раненных языков планеты.

Большой вклад в популяризацию казахского языка вносят центры по его изучению и развитию. К примеру, в атырауском учебно-методическом цент­ре «Тіл» можно бесплатно освоить три языка. Самому младшему слушателю – 18 лет, а самому старшему – 77.

– Основная задача центра заключается в обучении населения области казахскому, русскому и английскому языкам, а также в расширении сферы применения государственного языка. Мы организовываем языковые курсы и тематические семинары по запросам учреждений. Также для членов общественного объединения «Біз де адамбыз» и для людей с ограниченными возможностями курсы проходят в онлайн-формате, – рассказывает исполняющая обязанности руководителя центра Лаура Газизова.

По ее словам, в последние годы среди посетителей центра увеличилось количество представителей других национальностей, интересующихся казахским языком.

Примечательно, что курсы казахского языка открываются и этнокультурными объединениями. С прошлого года ЭКО «Былина» инициировало и активно реа­лизует проект по обучению государственному языку. Занятия здесь начинаются с государственного гимна. В программу входит обучение разговорному казахскому языку, культуре речи. Уроки разрабатываются с учетом уровня, которым уже обладают курсанты.

По словам председателя ЭКО «Былина» Андрея Кораблева, изучение государственного языка должно стать не только необходимостью, но и потребностью.

– Многие приходят на занятия в разговорный клуб казахского языка целыми семьями. Здесь говорят на разных языках, и это прекрасно. Языки не должны конкурировать друг с другом, ценность каждого из них неоспорима. Но со временем в общении между собой они все чаще переходят на казахский, а это показатель эффективности работы нашего клуба, – говорит Андрей Кораблев.

Свое мнение о казахском языке высказал и известный профессор Адем Огер из Турции. Уже больше года он читает лекции на факультете полиязычия в Атырауском университете им. Х. Дос­мухамедова.

– У народов тюркского мира много общего. Наши языки претерпели большие изменения, например, в турецком языке много арабских слов и заимствований из фарси. На сегодня самый чистый тюркский язык, по моему мнению, сохранился только у казахов. Более того, казахи на протяжении веков бережно сохраняют свои традиции и трепетно передают будущим поколениям, – отметил Адем Огер.