Сделать правильный выбор

Образование
13
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Свыше двухсот педагогов региона собрал в Уральске первый областной форум профориентаторов.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие было организовано Региональной палатой предпринимателей «Атамекен», для которой профориентация является одним из основных направлений деятельности. Так, экскурсии для школьников на предприятия области проводятся с 2014 года. Инициатива эта очень полезная, ведь сегодня далеко не каждый взрослый уверенно ориентируется на рынке труда. В работу вовлечено порядка 130 компаний, где за это время уже побывали свыше 9 000 учащихся.

На 2025 год запланировано 90 посещений объектов предпринимательства. Кроме того, за последние пять лет прошло около 350 лекций, на которых госслужащие и бизнесмены рассказывали школьникам о своих профессиях. За предоставление учащимся возможности ознакомиться с производственным процессом руководителям ряда компаний на форуме были вручены благодарственные письма. Отдельные слова признательности были сказаны в адрес лучших наставников.

Основной частью повестки форума стал обмен опытом профориен­таторов. Причем начинается эта работа уже с младшего звена школы. По мнению педагогов, в выборе профессии важно учитывать интересы ребенка, особенности его характера. Навязывать желание родителей недопустимо, ведь даже отучившись по специальнос­ти, молодой человек вряд ли сможет увлеченно и полноценно трудиться на нелюбимой работе.

Специалисты РПП «Атамекен» рассказали, как проводятся дни профориентации, экскурсии на производства, гостевые лекции. Все это позволяет детям лучше сориентироваться в выборе будущей профессии.

Почетными гостями форума стали ветераны педагогического труда, общественные деятели. Выступая перед молодыми коллегами, они особо подчеркнули, что грамотно поставленная профориентационная работа формирует у молодежи уважение к человеку труда, понимание важности и нужности каждой профессии.

#уральск #форум #профориентация

Популярное

Все
Томография для артефактов
Итоги встречи с «Реалом»
Объединенные творчеством
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
В Шымкенте строят канал Каусар
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
День труда
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Токаев вручил педагогам госнаграды
ИИ сократит разрыв в образовании между городом и селом – То…
Токаев поручил создать национальную систему цифровых профил…
Исследовательский университет в области ИИ появится в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]