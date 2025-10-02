Мероприятие было организовано Региональной палатой предпринимателей «Атамекен», для которой профориентация является одним из основных направлений деятельности. Так, экскурсии для школьников на предприятия области проводятся с 2014 года. Инициатива эта очень полезная, ведь сегодня далеко не каждый взрослый уверенно ориентируется на рынке труда. В работу вовлечено порядка 130 компаний, где за это время уже побывали свыше 9 000 учащихся.

На 2025 год запланировано 90 посещений объектов предпринимательства. Кроме того, за последние пять лет прошло около 350 лекций, на которых госслужащие и бизнесмены рассказывали школьникам о своих профессиях. За предоставление учащимся возможности ознакомиться с производственным процессом руководителям ряда компаний на форуме были вручены благодарственные письма. Отдельные слова признательности были сказаны в адрес лучших наставников.

Основной частью повестки форума стал обмен опытом профориен­таторов. Причем начинается эта работа уже с младшего звена школы. По мнению педагогов, в выборе профессии важно учитывать интересы ребенка, особенности его характера. Навязывать желание родителей недопустимо, ведь даже отучившись по специальнос­ти, молодой человек вряд ли сможет увлеченно и полноценно трудиться на нелюбимой работе.

Специалисты РПП «Атамекен» рассказали, как проводятся дни профориентации, экскурсии на производства, гостевые лекции. Все это позволяет детям лучше сориентироваться в выборе будущей профессии.

Почетными гостями форума стали ветераны педагогического труда, общественные деятели. Выступая перед молодыми коллегами, они особо подчеркнули, что грамотно поставленная профориентационная работа формирует у молодежи уважение к человеку труда, понимание важности и нужности каждой профессии.