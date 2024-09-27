Сделку по продаже человеческих органов пресекли в Актюбинской области

Прокуратурой Актюбинской области в ходе мониторинга интернет-пространства, получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов гражданином Е.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 сентября в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан мужчина, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.116 УК, проводится расследование.

Напомним, в прошлом году в Алматинской области была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей криминальную схему по купле-продаже человеческих органов.