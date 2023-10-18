Преступная группа торговала человеческими органами в Казахстане

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Департаментом полиции Алматинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей криминальную схему по купле-продаже человеческих органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях доставлено 22 фигуранта (организаторы, медработники, нотариус, реципиенты и доноры), между которыми были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов. Сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге, установлено 8 таких фактов", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что три основных организатора арестованы.

По результатам обысков у подозреваемых изъяты деньги, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства.

В министерстве напомнили, что в соответствии с Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" купля-продажа органов и тканей человека при трансплантации запрещается.

Проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица". По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Видео пресс-службы МВД РК