Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил казахстанцев с Днем знаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

«Уважаемые коллеги, родители! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 1 сентября – началом нового учебного года! Для более 3 млн казахстанских детей наступает новая пора получения знаний – старт к новым стремлениям, открытиям и глобальным целям.

В предстоящем учебном году более 130 тысяч учащихся начнут обучение в стенах новых школ.

Особое внимание уделяется развитию уровня образования в селах. В этом году тысяча сельских школ пройдут модернизацию. В них появятся предметные кабинеты, обновится школьная мебель, улучшатся библиотеки и столовые. Впервые будет организована республиканская олимпиада среди сельских школ. Всё это делается для того, чтобы повысить качество отечественного образования, обеспечить комфортные и безопасные условия для наших детей», – обозначил глава минпросвещения.

Отдельно он обратился к первоклассникам.

«Наступает один из самых волнительных моментов в вашей жизни. Сегодня для 382 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок. Это день, когда открываются двери в удивительный мир, в котором будет много открытий, гордость за свои победы, радость от приобретения новых знаний», – отметил Бейсембаев.

Для 188 тысяч 11-классников в Казахстане – это последний год в стенах родных школ.

Для родителей – это волнительный день, когда в семье наступает время важных забот об учебе. День, когда с ностальгией вспоминаются собственные школьные годы.

Для 190 тысяч юношей и девушек, которые впервые переступят порог колледжей – это начало большого пути к делу всей их жизни, продолжил министр.

«Для наших педагогов – это день возвращения к любимой работе, встречи с ребятами, для которых предстоит стать не только учителем, но и другом, защитником, проводником.

Уже с этого месяца заработная плата около 100 тысяч педагогов дошкольного образования повысится на 30%, а стипендия студентов колледжей – на 50%.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Желаю, чтобы новый учебный год стал интересным и полезным для каждого из вас! Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия! С Днем знаний!» – поздравил Гани Бейсембаев.