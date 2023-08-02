Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов

Многие казахстанцы мечтают о собственных квадратных мет­рах, рассчитывая, что новый дом действительно станет настоящей крепостью. Но зачастую происходит не так.

Прежде чем купить квартиру люди интересуются в соцсетях, какое качество у того или иного застройщика. Судя по рекомендациям казахстанцев – найти качественное жилье – задача не из легких. Понятно, что у более дешевых квадратных метров, соответственно, и низкое качество, но порой есть нарекания и к жилью бизнес- и элит-класса. Примечательно, что некоторые отказываются от идеи перебираться в новостройку, а выбирают дома, построенные в советский период. Да, они неказистые и старые, но проверенные временем. Строили тогда, по словам старожилов, на совесть, соблюдая все необходимые строительные нормы. Сейчас же на городских улицах возвышаются красивые высотки, но они как красочный фантик от невкусной конфеты – в них немало проблем.

На качество строительства обращает внимание и руководство страны. На недавнем совещании по вопросам развития столицы Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал упорядочить сферу жилищного строительства. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 млн кв. м жилья. Несмот­ря на высокие темпы застройки, его качество оставляет желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем.

Президент отметил важность принятия действенных мер для формирования единого архитектурного облика столицы. По его словам, строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика. Город заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строи­тельства которых зачастую не выдерживает никакой критики.

«Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Если уж такое творится в столице, что говорить о регионах…

Квартира – это такой же товар, как телефон или шуба. И покупатель, недовольный приобретенными квадратными метрами, имеет право привлечь продавца к ответственности и потребовать, чтобы товар соответствовал заявленным качествам, ведь он за него заплатил деньги и причем немалые.

В последние годы в Национальную лигу потребителей поступает много жалоб на качество строительства – как групповых, от жильцов жилого комплекса, так и индивидуальных. Недовольным новоселам дают советы, консультируют, помогают составить претензии и исковые заявления.

– На основании оферты обещали одно – к примеру, материалы, определенное количество скамеек, деревьев, которые не будут сохнуть, сухие паркинги, крышу, уложенную по евростандарту…Но на деле этого нет. Такого рода жалоб поступает очень много. Но и, конечно, на качество строи­тельства: когда стены начинают рушиться, паркинги заливает водой, внешний отделочный материал падает, что грозит жизни и здоровью людей. Был случай, что плита упала рядом с человеком, – рассказывает президент Нацио­нальной лиги потребителей Светлана Романовская.

Среди самых распространенных недостатков в новых домах – отсутствие шумоизоляции.

– Люди говорят, что такое ощущение, будто все жильцы живут в одной квартире, – отмечает Светлана Романовская.

Зачастую застройщики обещают, что крыша будет уложена по евростандарту в несколько слоев и никогда не даст течь. Но когда люди въезжают в квартиру, то новая «навороченная» крыша течет. В ходе экспертизы оказывается, что никаких обещанных европейских слоев там и близко нет.

– Недавно к нам обратилась потребитель, которая не могла на протяжении нескольких месяцев сделать ремонт, потому что ее заливало со всех сторон. Крышу сделали таким образом, что вода лилась в ее квартиру, – говорит глава Национальной лиги потребителей.

Чаще всего такие ситуации происходят из-за того, что стройкомпании нанимают субподрядчиков, которые экономят буквально на всем. В итоге квартира мечты превращается в тихий ужас.

Чтобы новое жилье было в радость, а не в тягость, защитники прав потребителей советуют составлять подробный договор со всеми приложениями, где будет расписано все до мелочей и предусмотрена ответственность строительной компании за некачественное жилье.

– В договоре нужно прописать абсолютно все – начиная от материала, которым будет заполняться двор и песочницы, где должен быть дренаж, иначе воды будет выше песка и дети не смогут там играть. Все мелочи, которые, казалось бы, не касаются вашей квартиры, но касаются всего дома. И важный аспект – прежде чем заключить договор, нужно обратиться к юристу. Лучше заплатить деньги за экспертизу договора, чем потом бесконечно мучиться, – советует Светлана Романовская.

Если же новоселье стало не в радость и постоянно вылезают различные проблемы, то необходимо сделать независимую экспертизу. Перечень экспертов и их контакты есть в Интернете. Но, как советует президент Нацио­нальной лиги потребителей, у них должно быть подтверж­дение, что они имеют право проводить экспертизу и должны состоять в реестре экс­пертов.

– Были случаи, когда люди заплатили за экспертизу, а это был обычный строитель. Естественно, такую экспертизу не приняли в суде, – отмечает Светлана Романовская.

После проведенной экспертизы владелец проблемной квартиры имеет право, заплатив госпошлину – 1% от материального ущерба, обратиться с исковым заявлением в суд. В этом случае ему не надо выдерживать претензионный порядок.

Как уточняет спикер, в досудебном порядке экспертиза делается за счет предпринимателя на основании Закона «О защите прав потребителей». Если дело дошло до суда, то судья назначает экспертизу и ее оплачивает незаинтересованная сторона.

В том случае, если будет доказано, что постройка действительно некачественная, все расходы лягут на застройщика.

– Если человек не хочет платить госпошлину, то нужен специалист, и он может обратиться в Общество защиты прав потребителей, где ему помогут решить проблему в досудебном порядке. Более того, общества защиты прав потребителей освобождаются от оплаты госпошлины, и все издержки, связанные с защитой прав потребителей, на основании законодательства возмещаются в полном объеме, – констатирует глава Национальной лиги потребителей.

По ее словам, если у новосела на руках будет экспертиза, то стопроцентно можно рассчитывать на то, что он сможет отстоять свои права в досудебном порядке с помощью медиации или через общества защиты прав потребителей. Кроме того, такую категорию дел – споры между потребителями и предпринимателями – сейчас рассматривают в арбитражных судах.

Таким образом, сегодня есть рычаги влияния на недобросовестных строителей. Возможно, если казахстанцы будут их чаще применять, «джамшутов и равшанов» станет меньше, и новоселье действительно будет приятным.