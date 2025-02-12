Секретари Совбезов Казахстана и России обсудили укрепление сотрудничества

Стороны рассмотрели текущую обстановку в сфере международной и региональной безопасности

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В Астане состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе переговоров, которые прошли под председательством секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Стороны рассмотрели текущую обстановку в сфере международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по необходимым мерам для укрепления взаимодействия в целях обеспечения безопасности.

Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому плану сотрудничества.