Секретари Совбезов Казахстана и России обсудили укрепление сотрудничества

Стороны рассмотрели текущую обстановку в сфере международной и региональной безопасности
В Астане состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz
В ходе переговоров, которые прошли под председательством секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
Стороны рассмотрели текущую обстановку в сфере международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по необходимым мерам для укрепления взаимодействия в целях обеспечения безопасности.
Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому плану сотрудничества.