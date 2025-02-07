Секс-притон организовала гражданская пара в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении С. и Ш. за совершение коррупционного преступления и преступления против здоровья населения и нравственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Акмолинской области

Судом установлено, что С. и его гражданская супруга Ш., занимаясь сводничеством, предоставляли клиентам проживающую совместно с ними гражданку А. для оказания сексуальных услуг за деньги.

С. был охранником, доставлял А. по адресам, Ш. отвечала на телефонные звонки, размещала объявления на сайтах.

«Тем самым С. и Ш. организовали, содержали притон для занятия проституцией и сводничество, в группе лиц по сговору (ст. 309 ч. 2 п. 1 УК). Кроме того, С., после задержания, находясь в здании управления полиции, в целях избежания уголовной ответственности, предлагал сотруднику 500 000 тенге за увод от уголовной ответственности и дальнейшеее покровительство притона. О данном факте сотрудник отдела доложил руководству, в последующем, при передаче взятки С. был задержан (ст. 367 ч. 2 УК)», – отметили в суде.

Приговором суда С. назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией в доход государства суммы взятки, Ш. назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.