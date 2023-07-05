Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов

В акции протеста участвовали несколько десятков человек. Как выяснилось, их дома предполагается снести. Причина? Потому что построены они на орошаемых землях бывшего крестьянского хозяйства. К тому же рядом с ними проложена газовая магист­раль Алматы – Байсерке – Талгар, а это опасно, прежде всего для самих домовладельцев. В общем, планируется снос этих строений, против чего категорически и выступают сельчане.

К участникам акции протеста оперативно прибыли представители акимата Талгарского района. Чиновники сообщили о начале работы независимой комиссии, которая проверит правоустанавливающие документы каждого из манифестантов, проведет оценочную экспертизу их недвижимости, после чего они получат компенсации за снос и изъятие участков. Пикетчики мирно разошлись, договорившись позже провести собрание в районном акимате…

С обитателями этих домов, расположенных при въезде в село Панфилово и назначенных под снос, встретился автор этих строк.

Как рассказали мне Урасымжан Урлыкаев, Алтынай Кожалимова, Талгат Капурнов и другие сельчане, каждый из них в свое время купил здесь земельный участок у неких риелторов, вбил колышки, очертил территорию и построил дом.

Этот безымянный микрорайон начал расти еще в 2016 году, а сегодня здесь уже появилось свыше сотни домостроений. Таким образом сложился классический пример проблемной сельской новостройки, типичной для Алматинской области, о чем неоднократно сообщала наша газета.

Продавцы участков обещали оформить своим покупателям госакты на право владения землей, однако оставили их с носом. Теперь у многих сельчан нет ни документов, ни прописки, они не могут даже устроить детей в детский сад и школу, пройти медицинское обследование в больнице...

Удивительно, что шустрые посредники, обманувшие граждан, и поныне продолжают свой прибыльный бизнес, предлагая желающим свободные земельные участки по сходной цене. Местные жители подавали на них в суд, писали заявления в Антикоррупционную службу, прокуратуру, акиматы, однако управы не могут найти до сих пор.

Основная проблема в том, что договоры купли-продажи имеет лишь половина сельчан. Остальные, в том числе Урасымжан Урлыкаев, потративший на строительство 12 млн тенге, могут остаться ни с чем, то есть не получить даже положенной компенсации.

В таком же положении находится и многодетная мать, обладательница подвески «Күміс алқа» Гуляим Баялиева. Она работает техничкой, взяла кредит в банке, чтобы купить здесь участок и построить дом. Неоднократно бывала на приемах у местных чиновников, обещавших оформить ей документы, но не сдержавших своего слова.

Каждый из пришедших на встречу с нами сельчан выражал недовольство сложившейся ситуацией, требуя от местных властей обеспечить их равноценным жильем в другом месте либо выплатить компенсацию, соразмерную их расходам. В противном случае граждане намерены обратиться с жалобой лично к Главе государства.

По мнению местного активиста Болата Джакишева, нынешний земельный беспорядок – дело не одного дня. Это длится годами.

– Люди страдают по вине многих бывших акимов Талгарского района и сельских округов, продававших земли направо и налево! – возмущается общественник. – Часть их была осуждена за коррупцию, другие на свободе, занимаются бизнесом. Мы требуем возбуждения уголовных дел против нечистых на руку чиновников! Очень жаль сельчан, которых обманули, продав им участки этого массива. Они приехали сюда жить, работать, приносить пользу родной стране, а теперь построенные ими дома пойдут под нож бульдозера.

…В эти же дни в акимате Талгарского райо­на состоялось собрание, в ходе которого чиновники выслушали обитателей проб­лемного жилого массива и вновь разъяс­нили детали планируемого сноса домов. По каждому случаю предстоит отдельное разбирательство.

В интервью «Казахстанской правде» заместитель акима Талгарского района Ануар Аскербеков сообщил, что общая площадь массива, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, составляет 20 га. Незаконно построенные здесь дома подлежат сносу, поскольку расположены в санитарно-защитной зоне на расстоянии менее 150 м от газопровода высокого давления.

– Акимат района не имеет никакого отношения к продаже и предоставлению в пользование расположенных здесь земельных участков, – подчеркнул замакима. – В 2018 году граждане начали покупать участки и без разрешения госорганов самовольно строить дома. Тогда как газопровод был проложен еще в 2014-м. К тому же, согласно указу Президента, целевое назначение сельскохозяйственных земель не подлежит изменению. На данный момент число незаконных строений достигло 102. Чтобы прекратить дальнейшее разрастание массива, акиматами области и района прорабатывается вопрос изъятия земельных участков в пользу государства.

Как отметил чиновник, налицо самозахват земель, произошедший по причине правовой безграмотности населения. Местная власть поможет гражданам привести в соответствие документы, чтобы они смогли получить компенсацию за снос. В случае несогласия с оценочной стои­мостью имущества каждый житель вправе подать в суд. Тогда акимат района выплатит компенсацию истцам в соответствии с судебным решением.