фото акимата СКО

Развитие сельских территорий, внедрение инноваций и повышение качества жизни стали главными темами ежегодного форума акимов всех уровней, прошедшего в Петропавловске. В центре внимания оказались практические шаги по реализации поручений Президента, данных в Послании народу Казахстана.

Открывая форум, аким области Гауез Нурмухамбетов подчерк­нул, что село остается фундамен­том государственной устойчивости.

– От инициативности и ответственности каждого акима зависит то, насколько эффективно будут реализованы государственные программы, как будут продвигаться создание рабочих мест и улучшение инфраструктуры. Аким – не просто администратор, а лидер, которому доверили судьбу конкретной территории, – отметил глава региона.

Половина жителей Северо-Казахстанской области проживает в сельской местности, где формируется продовольственная безопасность страны, развиваются производство и предпринимательство. По словам акима, корпус сельских акимов обновился на 60%, а районных и городских – на 28%, что придало новый импульс развитию территорий.

Внедрение бюджета четвертого уровня позволило повысить самодостаточность сельских округов почти до 30%. Собственные доходы выросли в 3,3 раза – до 112,1 млрд тенге.

– Важно, чтобы выборные акимы имели реальные полномочия и ресурсы. Нужно снимать с них несвойственные функции, дабы они могли полностью сосредоточиться на развитии территорий, – подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

Он отметил, что развитие села во многом связано с цифровизацией, поддержкой бизнеса и социальной ответственностью предпринимателей. К слову, сельхозпроизводители региона уже активно участвуют в жизни своих районов – строят социальные объекты, ремонтируют дороги, благоустраивают села.

– Эту практику необходимо продолжить всем акимам. Время иждивенчества прошло. Нужно искать внутренние резервы, развивать предпринимательство и привлекать инвестиции. Только так можно повысить доходы сельчан, – сказал глава региона.

Развитие села – важнейшая тема форума, однако немалое внимание на нем было уделено и городским инициативам. В частности, аким Петропавловска Серик Мухамедиев представил участникам масштабный проект цифровой трансформации областного центра.

– Петропавловск становится умным городом. В ближайшее время начнем внедрять шесть цифровых систем с элементами искусственного интеллекта. Их цель – повысить прозрачность работы коммунальных служб, снизить роль человеческого фактора и обеспечить быстрый контроль за городской инфраструктурой, – отметил Серик Мухамедиев.

«Умный надзиратель» будет отслеживать работу осужденных, привлеченных к общественным работам; система мониторинга дорог позволит в реальном времени фиксировать дефекты покрытия и анализировать их состоя­ние; интеллектуальная «зеленая волна» синхронизирует работу светофоров, снизит количество пробок и повысит безопасность движения; камеры с элементами ИИ определят заполненность контейнеров и помогут оптимизировать марш­руты вывоза мусора и снега.

Все эти системы объединят в единый ситуационный центр, который будет собирать и анализировать данные в онлайн-режиме.

– Город получит инструмент для быстрого реагирования и точного контроля работы всех служб, – подчеркнул аким. – Это не футуризм, а практическая необходимость. Современные технологии должны работать на благо петропавловцев.

Разработка систем ведется при участии частных инвесторов. Их обслуживание и развитие инфраструктуры будут поддержаны из бюджета.

В завершение форума состоялись диалоговые площадки, где сельские и городские акимы напрямую получали разъяснения от руководителей управлений по актуальным вопросам – от бюджета и земельных отношений до цифровизации и экологии.

– Сегодня успех определяется не только экономикой, но и способностью меняться, внедрять технологии, слышать людей. Каждый аким должен выйти с форума с конкретными идеями, как сделать свой аул или город сильнее и комфортнее для жизни, – подвел итоги Гауез Нурмухамбетов.