Семилетнюю девочку спасли огнеборцы в Семее

В Семее в одном из многоквартирных жилых домов, расположенных по ул.В.Терешковой, вспыхнул пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

скрин с видео МЧС

Прибывшие на место происшествия огнеборцы определили, что дым идет из квартиры на втором этаже. Дверь никто не открывал, но был слышен детский плач.

Счет шел на секунды, поскольку если ребенок надышится угарным газом, последствия будут печальными. Не теряя времени на вскрытие железной двери, пожарные устремились к окну.

Старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №1 Болат Калитов по трехколенной лестнице поднялся и проник через окно в задымленную квартиру, нашел напуганного ребенка и вынес его на свежий воздух.

Семилетняя девочка была дома одна. Она спряталась в ванной.

Ее передали медикам для дальнейшего оказания ей необходимой медицинской помощи.

Пожар был потушен на развивающейся стадии.