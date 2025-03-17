Съемки нового фильма Наримана Туребаева стартовали в Алматы

Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Съемочный период продлится до середины апреля

фото предоставлено организаторами

С 13 марта в Алматы стартовали съемки нового фильма режиссера и сценариста Наримана Туребаева под названием «Дни», сообщает Kazpravda.kz 

Картина расскажет историю обычного чиновника, чья размеренная жизнь переворачивается с ног на голову после того, как ему диагностируют смертельную болезнь.

Съемочный период продлится до середины апреля. Основная локация – город Алматы. Фильм снимается при поддержке МКИ, а также при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Создатели обещают закончить картину к началу следующего года. Дальше ленту ждут мировые фестивали.

«Это трагедия потерянного человека. Все в своей жизни он потерял, всех оттолкнул - самых близких. И перед смертью он пытается это понять, но у него не получается. Это история о том, как человек сам себя лишил счастья, заменив ее чем-то фальшивым», – говорит режиссер картины Нариман Туребаев.

Сценарий он написал еще несколько лет назад. Как отметил Туребаев, любой режиссер, даже самый радикально авторский хочет, чтобы его картину посмотрели как можно больше людей. В связи с этим он надеется, что фильм не только будет колесить по фестивалям, но также выйдет в прокат и на стриминги.

В главной роли - Булат Шанин, а на втором плане восходящие звезды отечественного кинематографа - Шугыла Ешенова («Шекер. Последний шанс»), Шынгыс Бейбитулы («Жошы хан. Повелитель Великого Улуса») и Елжан Турыс («Жаужурек мын бала»).

«Я всегда хотел попробовать себя на таком фестивальном проекте, где ты не спеша работаешь, где во главе угла не коммерция, а творчество. Нравится подход режиссера, у него есть диалог с актером. И именно на таких проектах ты растешь, как актер», – отмечает Бейбитулы.

Снимать «Дни» Туребаеву помогают его постоянная команда - оператор Айдар Мусабеков, композитор Галымжан Секеев и художник-постановщик Алексей Филимонов.

Напомним, что предыдущая картина Туребаева «Она купила чайник» стала одним из триумфаторов ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Казахстана «Выбор критиков 2024», где она выиграла в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший монтаж» и «Лучший саундтрек».

#кино #фильм #старт #дни #Алматы.

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