Пять человек из одной семьи умерли от угарного газа в Шымкенте

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В Шымкенте 5 человек скончались в результате отравления угарным газом в одном из частных домов в микрорайоне Ынтымак. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

"Встретился с родственниками погибших и выразил соболезнования. С нашей стороны окажем необходимую помощь. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, службам газоснабжения, акимам района поручил провести комплексную проверку оборудования по газоснабжению в многоэтажных и частных домах. Кроме того, проверят дома с печным отоплением", - написал аким.

Редакция Kazpravda.kz обратилась за комментарием в ДЧС, где сообщили, что информация готовится.



