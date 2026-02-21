В столице прошел форум, на котором общественный фонд «Мама Про» представил результаты акселерационной программы для родителей особенных детей.

Председатель совета директоров фонда Касымхан Каппаров рассказал о том, что «Мама Про» был основан в 2018 году и изначально создавался мамами особенных детей для таких же семей. По его словам, в основе философии фонда лежит простой принцип: поддержка родителей напрямую влияет на вовлеченность в социум и развитие детей. Сегодня фонд проводит различные образовательные курсы, оказывает психологическую поддержку, помогает создавать бизнес-проекты.

– Для нас очень важно, что с каждым годом все больше родителей, родственников особенных детей вовлекаются в работу фонда. У нас в команде уже появился первый сиблинг (брат или сестра особенного ребенка. – Прим. авт.), активно начали подключаться папы. Сейчас порядка восьми тысяч выпускников фонда, которые прошли обучение в четырех филиалах по Казахстану. С каждым годом, что радует, становится все больше и партнеров, – говорит Касымхан Каппаров.

Президент фонда Айжан Альжанова напомнила, что акселерационная программа стала флагманским проек­том «Мама Про». Она строится на трех ключевых компонентах: выход из неэффективных бизнес-процессов, формирование стратегии масштабирования и развитие личного бренда. Путь участника начинается с курса психологической поддержки «Өзіңе жол».

– На протяжении двух-трех месяцев психологи работают с родителями в групповой динамике, помогая им справиться со стрессом, выгоранием, ощущением утраты опоры. Важно, чтобы каждый из них был ментально готов к открытию своего бизнеса, саморазвитию, – считает Айжан Альжанова.

Далее следует курс основ предпринимательства, где развиваются навыки цифровой и финансовой грамотности. Около 60% выпускников после этого запускают собственные проекты. При этом сообщество из тысяч участников становится первой клиентской базой для начинающих предпринимателей. К примеру, в рамках форума была организована ярмарка, где были представлены товары родителей: изделия, украшения в национальном стиле, услуги бьюти-мастеров.

Акселератор стал следующим шагом и для тех, кто уже начал бизнес, но столкнулся с управленческими и стратегическими вызовами.

– Родитель ведет бизнес, но никто не отменял заботу об особенном ребенке. Это двойная нагрузка. Есть коррекция, реабилитация, дополнительные занятия. И именно для таких мам, которые начали свой путь в бизнесе, была создана программа акселерации, к которой мы шли три года, – отметила Айжан Альжанова.

Команда тестировала разные форматы – от коротких воркшопов до буткемпов. В итоге программа трансформировалась в формат мини-MBA с индивидуальным сопровождением.

В рамках программы 30 человек прошли обучение по ключевым направлениям: использование искусственного интеллекта, финансовое моделирование и планирование, современные методы управления и масштабирования. Особое внимание было уделено практической работе – участники взаимодействовали с тренерами и коучами, а также получили материалы для бренд-продвижения своих проектов. Как сообщила президент фонда, по итогам акселератора трудоустроено 32 человека. Совокупный доход проектов вырос на 30%, а 15 из них вышли на новые рынки.

– С помощью нашей программы мы делаем свой вклад в экономику Казахстана, в благосостояние каждой семьи участников. Акселерационная программа будет ежегодной именно для тех, кто хочет дальше расти, – подчеркнула Айжан Альжанова.

Истории выпускников подтверждают эффективность подхода. Поведенчес­кий аналитик Гульбану Умербекова в 2010 году узнала о диагнозе сына. Она решила открыть центр помощи детям с аутизмом «Тамшылар». В какой-то момент мама ощутила выгорание и обратилась в фонд для поддержки и развития профессиональных навыков.

– Благодаря бизнес-акселератору я поняла, над чем нужно работать. Вместе с командой мы выстроили стратегию, я научилась ставить цели и приоритеты, пользоваться искусственным интеллектом. Благодаря «Мама Про» поработала с крутыми экспертами совершенно бесплатно, – выразила благодарность Гульбану Умербекова.

Мама четверых детей Айгерим Ибрае­ва воспитывает ребенка с орфанным заболеванием.

– После постановки диагноза мы были в депрессии. И уже в 2022 году по совету особенных родителей я попала в фонд «Мама Про». Прошла курс психологической поддержки. Дальше перешла на курсы по основам предпринимательства. Получила знания, которые помогли создать мои первые проекты, – делится жительница Астаны.

Айгерим Ибраева писала проекты, участвовала в государственных грантах, смогла привлечь финансирование через фонд «Даму». А в прошлом году открыла в столице строительный магазин и мини-маркет. По ее словам, управленческие инструменты, полученные в акселераторе, позволили стабилизировать выручку и масштабировать бизнес.

Фонд последовательно расширяет формат работы. В 2025 году запущена программа «Папа Про», в разработке – проект «Фэмили Про», предполагающий участие всей семьи.

В ходе форума представитель Минис­терства труда и социальной защиты населения Раушан Кенжегулова подчеркнула, что качество жизни ребенка во многом зависит от компетентности и вовлеченности родителей. Она отметила важность взаимодействия социальных работников с семьями и необходимость повышения их профессионального уровня.