Сенат готов выполнять поставленные президентом задачи – Маулен Ашимбаев

Президент, Сенат
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По мнению спикера Сената, наряду с традиционными методами работы необходимо использовать новые подходы, с привлечением экспертов, общественности и представителей СМИ.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось первое заседание депутатской группы «Өңір» в обновленном составе. Сенаторы обсудили задачи, которые глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Парламентом и Правительством страны в ходе открытия первой сессии Парламента VIII созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев отметил, что президентом страны обозначены ключевые приоритеты, которые являются важнейшими направлениями работы обновленного Парламента.

«В рамках поставленных президентом страны задач совместно с коллегами из Мажилиса и Правительства нам предстоит принять законы новой формации. Это законы, открывающие путь новому этапу развития страны. Они должны предусматривать комплексные реформы и учитывать современные вызовы. На повестке дня палаты стоит принятие законов, нацеленных на дальнейшее построение Справедливого Казахстана, в том числе возвращение незаконно вывезенных активов и новый закон о госзакупках», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Отметил спикер Сената и важность качественной организации работы по принятию таких кодексов, как налоговый, бюджетный, градостроительный и водный.

Еще одно важное направление, обозначенное президентом, которое является ключевым в работе Сената и формирует работу депутатской группы «Өңір» – это развитие регионов. В этой связи председатель палаты озвучил ряд основных направлений работы депутатской группы. Сенаторы от «Өңір» должны активнее выезжать в регионы, встречаться с сельчанами, выявлять системные проблемы регионов и способствовать их положительному решению.

Для этого, по мнению спикера Сената, наряду с традиционными методами работы необходимо использовать новые подходы, с привлечением экспертов, общественности и представителей СМИ.

 

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