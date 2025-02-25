Сенат рассмотрит закон о воинской службе
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Ербол Тишкамбаев
Депутаты на заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева определили повестку заседания палаты. В ходе заседания члены бюро также постановили провести 28 февраля парламентские слушания на тему «Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания страны» в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».