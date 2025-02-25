Сенат рассмотрит закон о воинской службе

– По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Данная инициатива направлена на повышение прес­тижа человека труда, привлечение молодежи в эту сферу и подготовку квалифицированных кадров по востребованным на рынке труда специальностям. Поэтому важно всесторонне изу­чить ситуацию и принять необходимые меры по решению соответствующих актуальных вопросов отрасли, включая кад­ровый дефицит, – сказал спикер сената, обращаясь к коллегам.

Модернизация систем ирригации и обеспечения подготовки кадров для водной отрасли, а также вопросы биологической безопасности станут центральными темами мероприятий комитетов Сената с участием заинтересованных госорганов.

В формате круглого стола пройдет обсуждение еще двух тем – «Вопросы обеспечения безо­пасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках реализации Послания Главы государства народу ­Казахстана «Справедливый ­Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и «Концептуальные институциональные основы: дальнейшее развитие государственного аудита».

Вместе с тем на предстоящем заседании палаты депутаты рассмотрят Соглашение между Правительствами ­Казахстана и России о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем двух стран, законы «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предостав­ляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъе­динением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций» и «О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Респуб­лики Казах­стан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объе­диненных Наций от 14 февраля 2024 года», направленные на совершенствование законодательства в данных сферах.

Также сенаторами в первом чтении будут рассмотрены поправки по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов. Закон разработан в целях создания правовой основы для обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований готовыми к бое­вым действиям резервными силами.

Также в ходе заседания бюро депутаты распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.