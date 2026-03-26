Юношеская сборная Казахстана обыграла Румынию в отборе на Евро-2026

Футбол
120

Во второй игре соперниками команды РК будут сверстники из Украины

Фото: КФФ

Юношеская сборная Казахстана U-19 провела первую игру в рамках Элитного раунда квалификации к чемпионату Европы 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

Соперником подопечных Сергея Лабодовского были хозяева группы 5 - сборная Румынии. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:0, благодаря голам Абылая Толеухана и Азамата Туякбаева.

Во второй игре соперниками юношеской сборной Казахстана будут сверстники из Украины. Игра состоится 28 марта в 14:00 по казахстанскому времени.

Казахстан U-19 - Румыния U-19 - 2:0 (1:0)

Голы: Толеухан 13, Туякбаев 66

Предупреждения: Акылбаев 20, Ташпулатов 47, Абиш 55, Кусаинов 66 - Фотин 28

Казахстан U-19: Калмурза (В), Каликулов, Калиев, Базарбаев, Ташпулатов, Акылбаев, Петрик (Жексенбек 90), Абиш (Кенесбеков 90), Туякбаев (К) (Махаметжан 68), Толеухан (Абраев 68), Биркурманов (Бекболат 82).

Резерв: Кусаинов (В), Сагын, Торебек, Нургали.

Румыния U-19: Унгуреану (В), Гашпер, Уркан, Фотин (Мойса 64), Течереш, Пирву (К) (Петкурлеску 80), Вереш, Гера, Дойкару (Боснеак 80), Стоян (Доана 90+4), Тома (Нексулеску 64).

Резерв: Ракашан (В), Бодо, Сенчуич, Котор.

Арбитры: Филип Фаруджа, Марк Чантар (оба - Мальта), Дион Фиккерт, Джоуи Коэй (оба - Нидерланды)

25 марта 2026. Румыния, Волунтари, стадион имени Ангела Йордэнеску.

 

Юношеская сборная Казахстана обыграла Румынию в отборе на Евро-2026
