Сенатор прокомментировал выступление Токаева на расширенном заседании правительства

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Амангельды Толамисов, депутат Сената Парламента РК

Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева состоялось девятое по счету расширенное заседание Правительства в новом составе

В ходе мероприятия подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены актуальные задачи на ближайшую перспективу.

Глава государства, выступая перед членами Правительства, поставил четкие задачи по увеличению экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов, для чего ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6 %. Президент особо отметил, что для совершения качественного рывка в развитии требуются продуманные и решительные действия. При этом он справедливо указал на необходимость кардинального пересмотра отношения к работе со стороны Правительства и акимов в целях достижения результативности, а также недопущения бюрократии.

В выступлении Президента страны сделан акцент на проведении курса  последовательной и динамичной либерализации экономики, а также обеспечении равных условий для всех субъектов экономической деятельности. Приоритетным направлением работы Правительства обозначено также кардинальное реформирование налоговых и бюджетных отношений.

Цифровизация отраслей экономики, развитие мобильного государства, формирование креативного общества, а также создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны имеет важное стратегическое значение для государства.

В этой связи является актуальным высказывание Главы государства о необходимости полной цифровизации налогового администрирования и модернизации данной сферы в самую передовую в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта.

Успех проводимой в стране экономической реформы зависит от качественного развития и эффективного функционирования каждой отрасли экономики, указав на актуальные задачи каждой отрасли экономики и пути их решения,:сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспортной инфраструктуры, социального обеспечения, здравоохранения и других.

Среди них хотелось бы отметить сферу строительства, занимающей большую нишу в экономике и вносящей существенный вклад в ВВП страны. Поэтому вопрос об эффективном правовом регулировании строительной отрасли стоит на повестке законодательной деятельности Парламента. В настоящее время в Парламент Правительством внесен проект Строительного кодекса. Данный проект требует изучения и тщательной проработки в целях урегулирования вопросов обеспечения безопасности граждан, долевого строительства, недопущения незаконной и точечной застройки, развития конкурентного рынка строительства, названных Президентом.

Для обеспечения дальнейшего экономического роста перед Правительством, местными органами власти поставлена важная задача также и по обеспечению благоприятного бизнес и инвестиционного климата в стране.

Считаю, что реализация данной задачи позволит создать новые рабочие места, будет способствовать развитию инфраструктуры регионов. Поэтому вопросы создания благоприятных условий для бизнеса и частных инвестиций должны быть в постоянном фокусе внимания акиматов.

К примеру, в области Жетысу ведется соответствующая работа по 5-ти стратегическим направлениям, это: развитие агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, туризма, промышленности и альтернативной энергетики.

В целом, поставленные Президентом задачи вытекают из Послания народу Казахстана, озвученного в сентябре прошлого года, в котором были обозначены направления новой экономической политики, ориентированные на повышение конкурентоспособности страны в условиях коренных изменений в глобальной экономике и сложной геополитической ситуации.

Считаю, что реализация поставленных Главой государства задач требует сплоченного и конструктивного функционирования всех ветвей государственной власти, граждан и бизнес-сообщества.

Плодотворная и эффективная работа требуется и со стороны депутатов Парламента для обеспечения качественной правовой базой проводимых экономических реформ, направленных на улучшение благосостояния нашего народа.

Я, как парламентарий, представитель народа в высшем законодательном органе, готов внести свою лепту в выполнение поставленных Президентом задач в рамках полномочий, делегированных депутату законами.

#казахстан #Сенат #депутат

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