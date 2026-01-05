Сенатор: Роль лидера, берущего на себя всю ответственность, трудно переоценить

Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина  в своих соцсетях опубликовала пост- отклик на интервью президента газете Turkistan 

Фото: Сенат

В своем интервью газете Turkistan Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что основная цель реформ - создание современного, конкурентоспособного и справедливого государства.

Депутат отмечает, что это переход от модели «государство-личность», где все зависит только от воли одного человека или небольшой группы людей, к модели «государство-институт», где работают законы, сдержки и противовесы, а власть подотчетна. Это ставка на долгосрочную устойчивость в ущерб краткосрочному удобству управления, сопровождаемого сопротивлением элит и инерцией бюрократии.

«Мировой опыт показывает, что реформы очень часто наталкиваются на непонимание, неприятие со стороны общества. Поэтому роль лидера, берущего на себя всю ответственность, трудно переоценить. Как Глава государства такую ответственность я беру на себя и готов это делать и в будущем. При этом понимаю, что это тернистый путь, на котором немало препятствий» - данное высказывание Президента - это взгляд не на сиюминутный политический триумф, а на историческую миссию.
В конечном счете, история воздает должное тем, кто создавал прочные основы для жизни, а не тем, кто сеял хаос в погоне за славой. И именно готовность работать без этой немедленной награды и есть высшее проявление ответственности", - пишет сенатор.

