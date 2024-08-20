Сенатор Султанбек Макежанов посетил строительство «Парка мира и согласия»

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Депутат Сената РК Султанбек Макежанов ознакомился со строительством «Парка мира и согласия» в Астане

Фото: пресс-служба Сената РК

Идея создания парка появилась в рамках 7-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Участники Съезда заложили фундамент будущего парка, высадив около 60 дубов и хвойных деревьев на специально отведённой территории города. С тех пор был разработан проект и начаты строительные работы под руководством администрации города.

Во время ознакомления с текущим состоянием строительства, сенатор подчеркнул важность строгого контроля качества и сроков выполнения работ. Он выразил уверенность, что будущий парк станет излюбленным местом отдыха не только для жителей Астаны, но и для всех граждан Казахстана.

«Парк мира и согласия» будет служить ярким примером того, как можно создать пространство, объединяющее людей различных культур и вероисповеданий. Этот уникальный проект, символизирующий дружбу и единство между различными конфессиями и этносами Казахстана, является важным вкладом в укрепление межрелигиозного и межэтнического диалога в стране», - сказал Султанбек Макежанов.

 

#Астана #Сенат #депутат

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