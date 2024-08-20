Сенатор Султанбек Макежанов посетил строительство «Парка мира и согласия»

Депутат Сената РК Султанбек Макежанов ознакомился со строительством «Парка мира и согласия» в Астане

Фото: пресс-служба Сената РК

Идея создания парка появилась в рамках 7-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Участники Съезда заложили фундамент будущего парка, высадив около 60 дубов и хвойных деревьев на специально отведённой территории города. С тех пор был разработан проект и начаты строительные работы под руководством администрации города.

Во время ознакомления с текущим состоянием строительства, сенатор подчеркнул важность строгого контроля качества и сроков выполнения работ. Он выразил уверенность, что будущий парк станет излюбленным местом отдыха не только для жителей Астаны, но и для всех граждан Казахстана.