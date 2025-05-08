Отсутствие комплексного подхода и низкая степень реализации - актуальные проблемы демографической политики в Казахстане в своем депутатском запросе поднял Амангельды Толамисов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат подчеркнул, что стратегия по демографическим вопросам остается фрагментарной, а различные функции управления распылены между множеством ведомств, что препятствует системному подходу, необходимому для эффективного планирования и взаимодействия государственных органов.

Основные проблемы включают: снижение рождаемости и старение населения, региональные диспропорции, с депопуляцией в северных и восточных регионах, а также усиление миграционного оттока и рост урбанизации. Эти вызовы требуют комплексного подхода и скоординированных усилий на всех уровнях управления.

«Комплексность этих вызовов требует не отдельных инициатив, а целостного, межведомственно скоординированного и научно обоснованного подхода. Концепция должна охватывать все этапы жизненного цикла - от рождения до активного долголетия, включать инструменты территориальной политики, трудовой мобильности, репродуктивного и миграционного планирования. Кроме того, в нынешней конфигурации отсутствует единый центр ответственности за демографическую и миграционную политику. Это ведет к размыванию полномочий и снижению управляемости. С учётом этого предлагается рассмотреть вариант наделения одного из действующих государственных органов расширенным координационным мандатом с закреплением соответствующих функций на нормативном уровне», - предложил Амангельды Толамисов.

Также, сенатор подчеркнул важность развития научно-аналитического потенциала в области демографии. Создание Национального центра анализа демографических и миграционных процессов поможет провести всесторонний анализ, включая социальные и экономические факторы, и выработать более точные прогнозы для планирования государственной политики.

Вместе с тем, депутат отметил, что для эффективной реализации демографической стратегии необходимо обеспечить подготовку квалифицированных кадров.