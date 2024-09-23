Сенатор Жоргенбаев: Каждому гражданину важно принять участие в референдуме

Фото: пресс-служба Сената

Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев встретился с жителями Енбекшиказахского района Алматинской области, где вместе с членами областного штаба обсудил проведение референдума о строительстве АЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи депутат отметил, что приближается важное и историческое событие для страны - общенациональный референдум и призвал граждан активно участвовать в нем.

Парламентарий подчеркнул, что реформы, обозначенные главой государства, последовательно реализуются в стране и их результаты должен почувствовать каждый гражданин.

Также сенатор обратил внимание на то, что в настоящее время страна зависит от электроэнергии, производимой угольными станциями, которые также представляют большую опасность.

«Строительство АЭС является важным шагом для обеспечения энергетической независимости страны и ее экономического развития. В условиях глобального перехода к низкоуглеродной экономике АЭС станет важным фактором экономического и социального развития Казахстана. Атомная станция поможет решить текущие энергетические проблемы и создать базу для устойчивого развития в будущем. Поэтому каждому гражданину важно принять участие в референдуме и выразить свою позицию», - сказал Жанболат Жоргенбаев.

В завершение встречи также была подчеркнута важность осознанного выбора каждого гражданина для будущего страны. Жители района выразили поддержку предложенным инициативам и высказали свои предложениями.

На прошлой неделе на заседании Бюро было решено, что сенаторы поедут в регионы для встреч с населением по строительству АЭС.

