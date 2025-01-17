Сенаторы готовят поправки в закон о поддержке людей с особыми потребностями

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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Об этом в ходе обсуждения закона об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения сообщил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Закон «О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опуб­ликованным произведениям» обязывает государства внедрять исключения в авторском праве для создания произведений в форматах, доступных для людей с нарушениями зрения.

Соглашение обеспечивает равный доступ к информации, культурным и образовательным ресурсам для людей с особыми потребностями и налаживает международный обмен соответствующими произведениями. Это особенно важно для социальной поддержки и культурной интеграции людей с инвалидностью.

Как было отмечено депутатами, присоединение Казахстана к Марракешскому договору позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению, обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общест­ва и предоставить возможность осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Как отметил Маулен Ашимбаев, защита прав граждан с ограниченными возможностями и формирование инклюзивной среды – одно из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в стране, и эта работа требует системных и комплексных действий на всех уровнях, а также тесного взаи­модействия всех госорганов и экспертов.

– Создать детям с ограниченными возможностями, в том числе с нарушения­ми зрения, условия для получения качественного образования – ключевая задача государства. В Конституции страны также прописаны нормы о равных правах и возможностях, которые важно реализовывать. К тому же это наш общечеловеческий долг. Мы знаем, что Министерством просвещения проводится большая работа в этом направлении. Вместе с тем, чтобы решить актуальные вопросы системно и комплекс­но, сенаторы инициировали и готовят поправки в закон, нацеленный на повышение уровня инклюзии в системе образования. Проблем, как мы видим, в данной сфере все еще немало, включая вопросы подготовки специалистов, материально-технического оснащения специализированных кабинетов. Поэтому надеемся, что данный закон после принятия будет способствовать решению соответствующих вопросов и внесет вклад в усиление поддержки детей с ограниченными возможностями, – сказал Маулен Ашимбаев и призвал заинтересованные стороны консолидировать усилия вокруг общей цели.

Также, согласно повестке, в связи с переходом на другую работу Ерлан Сарсембаев освобож­ден сенаторами от должности судьи Конституционного суда. В соответствии с регламентом этот вопрос предварительно был обсужден депутатами Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Кроме того, сенатор Султан Дюсембинов озвучил депутатский запрос. Он обратил внимание Правительства на проблему отсутствия целевого финансирования, необходимого для инфраструктурного обеспечения города Конаева. Сенатор предложил предусмотреть целевые трансферты из республиканского бюджета при уточнении бюджета на 2023–2025 годы.

#Сенат #поправки #закон

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