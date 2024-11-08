Сенаторы обсудили механизмы развития аэрокосмической отрасли

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Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели выездное заседание в городе Байконуре. В выездном заседании также принял участие заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков. Мероприятие прошло в рамках плана по обсуждению вопросов развития казахстанской аэрокосмической промышленности

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Участники выездного заседания обсудили вопросы изменения модели управления космической отраслью Казахстана, реализации проекта «Байтерек», дальнейшей эксплуатации КРК «Протон» в национальных и коммерческих целях, организации полетов из аэродрома «Крайний», охраны объектов космодрома, развития туристического потенциала, соблюдения национального экологического законодательства на территории комплекса «Байконур».

Стоит отметить, что заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков выступил с докладом: «Об охране объектов на космодроме Байконур силами Национальной гвардии Республики Казахстан».

Председатель Комитета Андрей Лукин отметил, что аэрокосмическая промышленность Казахстана достигла значительных успехов, однако сталкивается с новыми вызовами, требующими системных решений и тесного сотрудничества с международными партнерами. Он подчеркнул важность национальной космической программы для Казахстана, её научного потенциала и экономического роста.

– Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики. Однако для дальнейшего роста нам необходимо принять стратегические решения, которые позволят эффективно развивать инфраструктуру, кадры и технологии. В этой сфере перед Казахстаном стоят глобальные задачи – от укрепления независимости в космической деятельности до усиления роли страны на международной арене. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить позиции Казахстана как лидера в регионе и обеспечить развитие аэрокосмической отрасли для будущих поколений, – отметил сенатор Андрей Лукин.

Отметим, что согласно поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева, развитие аэрокосмической сферы является стратегически важным для Казахстана и осуществляется по шести направлениям. Среди них – научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, подготовка кадров, дистанционное зондирование Земли и создание инфраструктуры для производства космических аппаратов. Парламентариям также сообщили, что продолжает развиваться и казахстанско-российский проект космического ракетного комплекса «Байтерек».

В ходе мероприятия также была затронута актуальная тема по сохранению и развитию потенциала космодрома, а также сотрудничества с Россией в рамках совершенствования космической отрасли Казахстана. По итогам выездного заседания члены Комитета выразили надежду на совместное решение текущих проблем и дальнейшее развитие аэрокосмического комплекса страны.

#Сенат #депутат #Байконур

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