Сенаторы оценили готовность авиации Нацгвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сенаторы изучили возможности авиационной службы войск правопорядка, оценили уровень подготовки летных экипажей и ознакомились с техникой, задействованной в выполнении оперативно-служебных задач.

Командир авиабазы Дмитрий Бастер подробно рассказал парламентариям о боевой готовности авиации, особенностях эксплуатации воздушных судов и перспективах развития авиаподразделения.

Делегатам был представлен многофункциональный вертолет Ми-171Е, способный выполнять поисково-спасательные, медицинские и транспортные задачи в сложных погодных условиях и в темное время суток. Экипаж вертолета обладает большим опытом выполнения задач в сложной обстановке.

Так, в прошлом году, во время стихийных паводков в нашей стране, воздушные суда Национальной гвардии активно использовались для транспортировки необходимых ресурсов и оказания помощи в труднодоступных районах. Летчики Национальной гвардии в круглосуточном режиме выполняли вылеты в зоны ЧС, помогая спасать людей, доставлять медикаменты, продовольствие и предметы первой необходимости в отрезанные водой районы.

Заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков отметил стратегическую важность авиационного компонента:

«Авиация Национальной гвардии играет ключевую роль в обеспечении оперативного реагирования на кризисные ситуации. Мы продолжаем модернизацию воздушного флота и особое внимание обращаем на повышение квалификации летного состава».

В рамках визита народные избранники также посетили музей воинской части, ознакомились с условиями службы инженерно-технического и летного состава, а также обсудили вопросы обеспечения и дальнейшего развития авиации.

Сенатор Андрей Лукин подчеркнул значимость военно-авиационной службы:

«Гвардейцы демонстрируют высокий профессионализм при выполнении ответственных задач. Сенат продолжит поддерживать инициативы по развитию авиационной составляющей Нацгвардии».

Отметим, что авиация Национальной гвардии ранее уже зарекомендовала себя в международных учениях, операциях по борьбе с преступностью и миссиях по доставке гуманитарной помощи в различные регионы мира.