Сенаторы оценили готовность авиации Нацгвардии

Статьи
197

Состоялся визит депутатов верхней палаты Парламента в авиабазу Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сенаторы изучили возможности авиационной службы войск правопорядка, оценили уровень подготовки летных экипажей и ознакомились с техникой, задействованной в выполнении оперативно-служебных задач.

Командир авиабазы Дмитрий Бастер подробно рассказал парламентариям о боевой готовности авиации, особенностях эксплуатации воздушных судов и перспективах развития авиаподразделения.

Делегатам был  представлен многофункциональный вертолет Ми-171Е, способный выполнять поисково-спасательные, медицинские и транспортные задачи в сложных погодных условиях и в темное время суток. Экипаж вертолета обладает большим опытом выполнения задач в сложной обстановке.

Так, в прошлом году, во время стихийных паводков в нашей стране, воздушные суда Национальной гвардии активно использовались для транспортировки необходимых ресурсов и оказания помощи в труднодоступных районах. Летчики Национальной гвардии в круглосуточном режиме выполняли вылеты в зоны ЧС, помогая спасать людей, доставлять медикаменты, продовольствие и предметы первой необходимости в отрезанные водой районы.

Заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков отметил стратегическую важность авиационного компонента:

«Авиация Национальной гвардии играет ключевую роль в обеспечении оперативного реагирования на кризисные ситуации. Мы продолжаем модернизацию воздушного флота и особое внимание обращаем на повышение квалификации летного состава».

В рамках визита народные избранники также посетили музей воинской части, ознакомились с условиями службы инженерно-технического и летного состава, а также обсудили вопросы обеспечения и дальнейшего развития авиации.

Сенатор Андрей Лукин подчеркнул значимость военно-авиационной службы:

«Гвардейцы демонстрируют высокий профессионализм при выполнении ответственных задач. Сенат продолжит поддерживать инициативы по развитию авиационной составляющей Нацгвардии».

Отметим, что авиация Национальной гвардии ранее уже зарекомендовала себя в международных учениях, операциях по борьбе с преступностью и миссиях по доставке гуманитарной помощи в различные регионы мира.

#Сенат #авиация #депутат #Нацгвардия

Популярное

Все
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Вместе – к справедливому обществу
Приоритеты климатической повестки
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»
Быть первым не значит быть лучшим
Односменка стала реальностью
Дженерики, замещающие экспорт
Праздник для души
На повестке –поправки в сфере здравоохранения
Утверждена охранная зона
Страсти по реестру
Стремительные перемены в жизни Алатау
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
Водопровод идет в глубинку
Выражена признательность тренерам
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Указ Президента Республики Казахстан О Дуйсеновой Т. Б.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
Десять лет без Гер-ага
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Такие люди не уходят в прошлое...
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
Инновации для малышей
Тайны «Малого Октября...»
Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера
Отечественные экзоты
Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»
В розыске подозреваемого помогли технологии
В память о жертвах авиакатастрофы
Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов

Читайте также

Предстоит отчитаться о доходах
Подготовка к весеннему половодью идет полным ходом
Собственники жилья могут самостоятельно отремонтировать пож…
Администрирование должно быть справедливым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]