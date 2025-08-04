В Риддерском лесном хозяйстве сенаторы обсудили с работниками основные положения вступившего в силу Закона «Об особо охраняемых природных территориях», а также вопросы управления землями лесного фонда. Отдельное внимание было уделено мерам социальной поддержки сотрудников отрасли.

В ходе встречи поднимались вопросы формирования экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Сенаторы подчеркнули, что чистота и порядок в общественных пространствах зависят не только от работы коммунальных служб, но и прежде всего от личной ответственности каждого гражданина.

«Чистота - это не просто вопрос техники или контроля, а отражение культуры, воспитания и сознания общества. Сегодня особенно важно формировать бережное отношение к природе с раннего возраста. Нам нужны не только правила, но и внутренняя ответственность. Инициатива Главы государства «Таза Қазақстан»- это не лозунг, а признак зрелой нации», - подчеркнула Ольга Булавкина.

Парламентарии также посетили спортивный клуб «Montana» и отметили важность создания условий для занятий спортом и формирования здорового образа жизни среди молодежи. По словам сенаторов, развитие доступной спортивной инфраструктуры остается приоритетным направлением социальной политики.

Кроме того, депутаты ознакомились с ходом строительства нового супермаркета “SteakKing”. Как подчеркнули сенаторы, данный проект вносит вклад в развитие малого и среднего бизнеса и способствует расширению потребительской инфраструктуры региона.

Одним из ключевых пунктов визита стало посещение строящегося многопрофильного больничного комплекса. Обсуждались вопросы финансирования, оснащения медучреждения и сроки завершения строительства. Парламентарии отметили, что запуск этого объекта позволит существенно повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей Риддера и близлежащих населённых пунктов.