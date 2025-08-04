Сенаторы ознакомились с реализацией социально значимых проектов в Риддере

Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутаты Сената Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов посетили город Риддер Восточно-Казахстанской области. В ходе поездки парламентарии встретились с трудовыми коллективами, а также ознакомились с реализацией инфраструктурных и социальных проектов, находящихся в стадии строительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

В Риддерском лесном хозяйстве сенаторы обсудили с работниками основные положения вступившего в силу Закона «Об особо охраняемых природных территориях», а также вопросы управления землями лесного фонда. Отдельное внимание было уделено мерам социальной поддержки сотрудников отрасли.

В ходе встречи поднимались вопросы формирования экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Сенаторы подчеркнули, что чистота и порядок в общественных пространствах зависят не только от работы коммунальных служб, но и прежде всего от личной ответственности каждого гражданина.

«Чистота - это не просто вопрос техники или контроля, а отражение культуры, воспитания и сознания общества. Сегодня особенно важно формировать бережное отношение к природе с раннего возраста. Нам нужны не только правила, но и внутренняя ответственность. Инициатива Главы государства «Таза Қазақстан»- это не лозунг, а признак зрелой нации», - подчеркнула Ольга Булавкина.

Парламентарии также посетили спортивный клуб «Montana» и отметили важность создания условий для занятий спортом и формирования здорового образа жизни среди молодежи. По словам сенаторов, развитие доступной спортивной инфраструктуры остается приоритетным направлением социальной политики.

Кроме того, депутаты ознакомились с ходом строительства нового супермаркета “SteakKing”. Как подчеркнули сенаторы, данный проект вносит вклад в развитие малого и среднего бизнеса и способствует расширению потребительской инфраструктуры региона.

Одним из ключевых пунктов визита стало посещение строящегося многопрофильного больничного комплекса. Обсуждались вопросы финансирования, оснащения медучреждения и сроки завершения строительства. Парламентарии отметили, что запуск этого объекта позволит существенно повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей Риддера и близлежащих населённых пунктов.

«Мы видим, как в регионах страны, в том числе в Риддере, реализуются конкретные проекты, способные улучшить качество жизни наших граждан. Такие визиты позволяют на месте услышать граждан, понять, какие вопросы требуют внимания, и уже в рамках нашей законотворческой и представительской работы добиваться реальных решений», - подчеркнул Шакарым Буктугутов.

#Сенат #депутат #регион

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