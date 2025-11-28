Сенаторы обсудили с педагогами актуальные вопросы сферы образования

Спикер Сената Парламента РК и группа депутатов в рамках мониторинга исполнения поручений Главы государства ознакомились с деятельностью и инфраструктурой ряда школ, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: А.Байжуманов

Сенаторы побывали в специализированных кабинетах начальной школы, IT-лабораториях, библиотеках и спортивных залах, и обсудили с педагогами актуальные вопросы развития сферы образования и науки.

Маулен Ашимбаев отметил, что в последние годы в стране реализуются комплексные реформы, направленные на совершенствование системы образования и науки. В частности, предпринимаются системные меры для поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности, развития человеческого капитала и создания безбарьерной среды, повышению социального статуса учителей.

«По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева с 2019 года бюджет сферы образования увеличен в три раза. За это время открыто 1 200 школ для более чем миллиона учеников, включая учебные заведения, построенные в рамках национального проекта «Келешек мектептері», инициированного Главой государства. Кроме того, принят специальный закон «О статусе педагога» и учреждено Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Также приняты конкретные меры по улучшению социального положения учителей – за последние четыре года заработная плата педагогов выросла в 2 раза», – подчеркнул спикер Сената и остановился на ключевых задачах, обозначенных Главой государства на августовской конференции.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание руководства и коллективов школ на неотделимости процессов образования от воспитания. В условиях быстрых темпов развития передовых технологий, наполненных динамичным изменениями, по его мнению, особенно возрастает роль и ответственность учителей в привитии правильных ценностей подрастающему поколению. Это, в свою очередь, означает потребность в новой модели образования, с учетом национальной идентичности, основанной на философии Абая «Толық адам» и концепции Главы государства «Адал азамат».

«В школах должна работать программа, которая не только дает знания, но и духовно развивает молодое поколение, адаптирует его к новому миру, формирует конкурентоспособное поколение. Надеемся, что казахстанские школы будут способствовать формированию нового поколения патриотов и образованных людей, которые дальше будут развивать нашу страну», – отметил спикер Сената в своем выступлении и призвал участников встречи к активному взаимодействию.

Таким образом, сенаторы посетили и встретились с руководством и педагогами комфортной школы №107 и были ознакомлены с подходами и стандартами образования школьников. Кроме того, депутаты побывали в Казахстанской Международной школе (KIS) и Республиканской физико-математической школе, где им были презентованы IT-HUB, разработки учеников в сфере робототехники и ИИ, а также STEM лаборатории и Apple класс.

