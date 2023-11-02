Сенаторы считают необходимым привлечь к уголовной ответственности виновных в аварии на шахте

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Депутат Сената Сергей Ершов, озвучивая на пленарном заседании депутатский запрос, поднял вопрос уголовной ответственности виновных в аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он подчеркнул, что с момента приватизации Арселором Митталом Карагандинского комбината на ее шахтах произошло свыше 40 аварий, которые унесли 199 жизней казахстанцев.

«Как мы знаем, в связи с тем, что аварии на данном предприятии приобрели системный характер, глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с данной компанией. При этом было заявлено, что смена собственника никоим образом не отразится на обязательствах перед работниками. Хотелось бы отметить, что кроме социальных обязательств важное значение сегодня имеет вопрос обеспечения новым собственником безопасности на вверенных ему шахтах», - сказал Ершов.

Он отметил, что сегодня правительству необходимо кардинально пересмотреть систему промышленной безопасности, чтобы в будущем избежать таких трагических последствий.

«За 28 лет контракта на недропользование АрселорМитталом должным образом не проводилась работа по заблаговременной дегазации угольных пластов, что является основной причиной подобных трагедий. По-прежнему используется оборудование, произведенное еще в 70-80-х годах прошлого столетия, при нормативе эксплуатации в 14 лет. А ведь изношенное оборудование - это потенциальная угроза жизни и здоровью самих работников. Сегодня многие собственники промышленных предприятий, желая сэкономить деньги на замене оборудования, ограничиваются проведением экспертизы промышленной безопасности. В этой связи, для объективности оценки безопасности опасных производственных объектов необходимо наделить уполномоченный орган в области промышленной безопасности функцией по согласованию Сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также закрепить обязанность предприятий по своевременному его исполнению», - отметил депутат.

Сергей Ершов считает, что существующая система производственного контроля в области промышленной безопасности малоэффективна, так как осуществляется она на предприятиях должностными лицами службы производственного контроля.

«При этом, опыт показывает, что зачастую данные лица работают формально, выявляемые ими нарушения не воспринимаются всерьез и не устраняются, так как эти должностные лица не являются сотрудниками отдельной службы производственного контроля, а входят в состав других служб предприятия. В связи с этим, необходимо закрепить обязанность предприятий по созданию отдельной службы производственного контроля, с прямым ее подчинением первому руководителю организации», - сказал сенатор.

Актуальным остается и вопрос нахождения в частных руках спасательных служб. Сенатор Ершов отметил, что к сожалению, приватизация республиканского государственного предприятия «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» не дала эффекта.

«Не решены проблемы дефицита кадров, материально-технического оснащения, достойной оплаты труда. В настоящее время частные спасательные службы не могут в полном объеме проводить объективную проверку и выявлять нарушения в области промышленной безопасности, так как находятся в прямой зависимости от заказчика, что может привезти к расторжению контракта и потери рабочих мест. В связи с этим, считаем целесообразным рассмотреть вопрос возврата указанного предприятия в государственную собственность», - сказал депутат.

На сегодня в соответствии с Предпринимательским кодексом охват по профилактическому контролю с посещением объектов составляет всего лишь 5% от общего числа опасных производственных объектов Казахстана.

«К сожалению, в погоне за рейтингами и инвестициями вопросы промышленной безопасности мы оставили на задний план. Сегодня государственные инспекторы в области промышленной безопасности сильно ограничены, что не дает должного эффекта в части профилактики. В этой связи предлагается рассмотреть вопрос об отмене анализа регуляторного воздействия на законодательство в сфере регулирования вопросов промышленной безопасности. Кроме того, на наш взгляд, госинспекторы должны находиться на каждом крупном опасном производственном объекте с соответствующими полномочиями и с прямым подчинением первому руководителю уполномоченного органа», - отметил Ершов.

Он подчеркнул, что в обществе справедливо поднимается вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных в указанной трагедии.