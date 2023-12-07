Сенаторы встретились с молодыми учеными

Встреча прошла в рамках подготовки к круглому столу на тему «Развитие отечественной науки и научно-технического прогресса», в целях реализации послания президента «Экономический курс Справедливого Казахстана».

«На сегодняшний день в стране уделяется особое внимание развитию науки и научной деятельности. Главной задачей на сегодняшний день в этой сфере является подготовка высококвалифицированных кадров. Развитию отечественной науки также уделяется огромное внимание и в стенах Сената Парламента. Основная цель сегодняшней встречи - обсуждение вопросов и предложений для улучшения состояния науки в стране. Мы, депутаты Сената, готовы в свою очередь рассматривать и поддерживать такие конструктивные предложения и выходить с законодательными инициативами и рекомендациями в адрес государственных органов, в том числе путем озвучивания депутатских запросов», - отметил Нурторе Жусип.