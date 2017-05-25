​Сенсационное «золото»

Очень приятное известие пришло из Китая: на первом этапе Кубка мира по стрельбе из лука мужская команда Казахстана обыграла многократных олимпийских чемпионов – сборную Южной Кореи. И это еще не все. В командном зачете наши Робин Гуды впервые в истории казахстанской стрельбы из лука выиграли первое место, оставив на втором и третьем все ту же сборную Южной Кореи и лучников из Японии. В этих состязаниях участвовали 20 команд, а всего в Шанхай за медалями приехали более 300 стрелков из 38 стран.

Самое время назвать наших золотых медалистов. Это Ойбек Сайдиев из Южно-Казахстанской области, Денис Ганькин и Санжар Мусаев (оба – Алматинская область). Такую важную для себя победу они одержали в упражнении М-1, или по-иному – в олимпийском круге ФИТА.