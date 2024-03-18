Сердечной тайны шелковый узор

Общество
0
Подготовил Павел Ильин

В праздничные дни мы прошли по улицам Астаны, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, что для них значит ношение национальной одежды

фото из архива "КП"

Мадияр Азаров:

– Я вижу значительный потенциал и общественный запрос на одежду в национальном стиле. При этом она становится все более доступной и разнообразной. Продавцы и ремесленники предлагают нам широкий ассортимент – начиная от головных уборов и заканчивая камзолами и различными аксессуарами.

Уверен, что и это не предел, ведь с каждым годом появляется все больше новых мастерских и магазинов, производящих и продающих национальную одежду. Очень важно, чтобы эта отрасль развивалась, ведь она, можно сказать, представляет собой лицо страны и позволяет повышать наш имидж за рубежом.

Юлия Фролова:

– Наурыз – праздник весны, доброты, общения и дружбы разных народов. В эти дни мы носим национальную одеж­ду. Благодаря ей чувствуем единение, наши общие корни, то есть можно сказать, что традиционные костюмы сближают нас, делают одной большой семьей.

Я считаю, что в праздники просто необходимо использовать национальную атрибутику, чтобы весь наш народ чувствовал себя еще более дружным и сплоченным. И конечно, еще сильнее радовался весне!

Руфат Ганибесов:

– Когда говорят о национальной одеж­де, мне всегда вспоминаются те времена, когда мы были самыми настоящими законодателями мод. Да-да! Молодежь, может, этого и не знает, но вот я хорошо помню, например, фотографии Максима Горького в тюбетейке. А что было после выхода фильма про старика Хоттабыча! Наши мальчики все дружно решили, что им просто необходимо походить на Вольку, и отправились на поиски тюбетеек. И потом ходили в них, даже не задумываясь о том, кто к какой нации принадлежит.

О чем это все говорит? Я думаю, преж­де всего о том, что национальная одеж­да близка каждому своей красотой, своим изяществом и смыслом. Ведь пошив такой одежды – это настоящее искусство, а в каждом искусстве есть глубокий смысл. Поэтому мне очень нравится наблюдать за молодыми людьми, которые в праздничные дни следуют традициям и появляются в национальной одежде. Да и сам стараюсь держать планку и не отставать от них, ведь любовь к нашей культуре не привьет никто, кроме нас самих.

Филипп Никитенко:

– По моему мнению, Наурыз является прекрасным праздником, ведь он символизирует наступление весны, которую мы, жители столицы, так долго ждем в течение нашей продолжительной северной зимы. Кроме того, в период праздников люди красиво наряжаются, отдавая предпочтение одежде, выполненной в национальном стиле.

Полностью поддерживаю это стремление своих соотечественников, ведь оно создает особую атмосферу и праздничный дух. Люди обмениваются подарками, ходят друг к другу в гости, поэтому для меня Наурыз – это особенный праздник, наступления которого я с нетерпением жду каждый год.

Марат Куракбаев:

– Прошлый Наурыз я провел у родст­венников в Алматы. И не смог отказать себе в удовольствии прикупить на Арбате жилет и такию, хотя и то, и другое у меня уже есть. Заметил, кстати, что нашей национальной одеждой интересовались и иностранцы, потому что, проходя мимо торговых рядов, не раз слышал английскую речь. И вот знаете, как-то приятно на душе становится, когда видишь десятки, даже сотни людей, которые одеты в наши красивые костюмы.

В Астане, к сожалению, я пока такого не встречал. Может, потому что холодно, а может, потому что где-то не там хожу. В любом случае уже давно для себя отметил: национальная одежда, как цемент, скрепляет наше общество. И очень хочу верить, что в самом ближайшем будущем мы перейдем к ее повседневному ношению, а не будем «выгуливать» только по праздникам.

 

#культура #Наурыз #празднование #национальная одежда #мнения #блиц-опрос

Популярное

Все
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
Казахстанец Данил Васильев впервые в истории отечественного спорта стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
Подготовиться к большой воде
Межрегиональная ярмарка «Қоныс аудару» («Переселение») стартовала в Туркестанской области
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
Будущее – за «Болашаком»
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Куда уходит Каспий?
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Кодекс преткновения
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Берут одни, отдают другие
Президент предложил изменить герб Казахстана
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Межрегиональная ярмарка «Қоныс аудару» («Переселение») стар…
Подготовиться к большой воде
Казахстанец Данил Васильев впервые в истории отечественного…
В столице на территории Успенского кафедрального собора гор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]