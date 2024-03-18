Сердечной тайны шелковый узор

Мадияр Азаров:

– Я вижу значительный потенциал и общественный запрос на одежду в национальном стиле. При этом она становится все более доступной и разнообразной. Продавцы и ремесленники предлагают нам широкий ассортимент – начиная от головных уборов и заканчивая камзолами и различными аксессуарами.

Уверен, что и это не предел, ведь с каждым годом появляется все больше новых мастерских и магазинов, производящих и продающих национальную одежду. Очень важно, чтобы эта отрасль развивалась, ведь она, можно сказать, представляет собой лицо страны и позволяет повышать наш имидж за рубежом.

Юлия Фролова:

– Наурыз – праздник весны, доброты, общения и дружбы разных народов. В эти дни мы носим национальную одеж­ду. Благодаря ей чувствуем единение, наши общие корни, то есть можно сказать, что традиционные костюмы сближают нас, делают одной большой семьей.

Я считаю, что в праздники просто необходимо использовать национальную атрибутику, чтобы весь наш народ чувствовал себя еще более дружным и сплоченным. И конечно, еще сильнее радовался весне!

Руфат Ганибесов:

– Когда говорят о национальной одеж­де, мне всегда вспоминаются те времена, когда мы были самыми настоящими законодателями мод. Да-да! Молодежь, может, этого и не знает, но вот я хорошо помню, например, фотографии Максима Горького в тюбетейке. А что было после выхода фильма про старика Хоттабыча! Наши мальчики все дружно решили, что им просто необходимо походить на Вольку, и отправились на поиски тюбетеек. И потом ходили в них, даже не задумываясь о том, кто к какой нации принадлежит.

О чем это все говорит? Я думаю, преж­де всего о том, что национальная одеж­да близка каждому своей красотой, своим изяществом и смыслом. Ведь пошив такой одежды – это настоящее искусство, а в каждом искусстве есть глубокий смысл. Поэтому мне очень нравится наблюдать за молодыми людьми, которые в праздничные дни следуют традициям и появляются в национальной одежде. Да и сам стараюсь держать планку и не отставать от них, ведь любовь к нашей культуре не привьет никто, кроме нас самих.

Филипп Никитенко:

– По моему мнению, Наурыз является прекрасным праздником, ведь он символизирует наступление весны, которую мы, жители столицы, так долго ждем в течение нашей продолжительной северной зимы. Кроме того, в период праздников люди красиво наряжаются, отдавая предпочтение одежде, выполненной в национальном стиле.

Полностью поддерживаю это стремление своих соотечественников, ведь оно создает особую атмосферу и праздничный дух. Люди обмениваются подарками, ходят друг к другу в гости, поэтому для меня Наурыз – это особенный праздник, наступления которого я с нетерпением жду каждый год.

Марат Куракбаев:

– Прошлый Наурыз я провел у родст­венников в Алматы. И не смог отказать себе в удовольствии прикупить на Арбате жилет и такию, хотя и то, и другое у меня уже есть. Заметил, кстати, что нашей национальной одеждой интересовались и иностранцы, потому что, проходя мимо торговых рядов, не раз слышал английскую речь. И вот знаете, как-то приятно на душе становится, когда видишь десятки, даже сотни людей, которые одеты в наши красивые костюмы.

В Астане, к сожалению, я пока такого не встречал. Может, потому что холодно, а может, потому что где-то не там хожу. В любом случае уже давно для себя отметил: национальная одежда, как цемент, скрепляет наше общество. И очень хочу верить, что в самом ближайшем будущем мы перейдем к ее повседневному ношению, а не будем «выгуливать» только по праздникам.