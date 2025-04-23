Экспозиция знакомит с изданиями самых разных жанров и тематики. Книги подобраны на любой возраст и литературный вкус. Организаторы также приготовили для школьников квест «Бегом за книгой» и интеллектуальный турнир-квиз. Старшеклассники и учащиеся колледжей смогли принять участие в литературном диктанте, посвященном наследию выдающегося ученого, путешественника и просветителя Шокана Уалиханова. Молодые люди проверили свою грамотность и знания истории и географии, выполнив письменную работу по отрывку из «Географического очерка Заилийского края». Лучшие из них получили дипломы и памятные подарки – книги.

«Все библиотеки региона организовали мероприятия к Нацио­нальному дню книги, – отметили в Пушкинке. – Например, в Катон-Карагае провели презентацию произведений местных авторов, вошедших в книжную серию «Абай әлемі». В Усть-Каменогорске в детско-юношеской библиотеке школьников пригласили на встречу с известной поэтессой и писательницей, автором книги «Өмір бәйтерегі» Сауле Досжан».

Как рассказали специалисты, в целом программы тематической недели, которые подготовили в областных и районных храмах книги, призваны «подогреть» интерес детей к чтению, напомнить о роли книги как источника знаний, опыта и вдохновения.