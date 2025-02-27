«Серебряный» забег в Канаде

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казах­станского университета им. С. Аманжолова, Зейнеп показала на дистанции 500 м время 44,637 секунды, уступив только хозяйке турнира Виктории Жан-Баптисте. Ранее казахстанская спорт­сменка продемонстрировала отличные результаты на Азиатских играх в Харбине, став серебряным призером.

По словам самой Зейнеп, такие победы – лучший стимул для дальнейших тренировок и участия в новых стартах. Конькобежка – студентка отделения физкультуры и спорта. Она тренируется в одном из ледовых модулей областного центра Восточного Казахстана.