«Серебряный» забег в Канаде Статьи 27 февраля 2025 г. 1:00 0 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку в канадском Квебеке 19-летняя студентка из Усть-Каменогорска Зейнеп Кумаркан заняла второе место. фото ВКУ им. С. Аманжолова Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, Зейнеп показала на дистанции 500 м время 44,637 секунды, уступив только хозяйке турнира Виктории Жан-Баптисте. Ранее казахстанская спортсменка продемонстрировала отличные результаты на Азиатских играх в Харбине, став серебряным призером. По словам самой Зейнеп, такие победы – лучший стимул для дальнейших тренировок и участия в новых стартах. Конькобежка – студентка отделения физкультуры и спорта. Она тренируется в одном из ледовых модулей областного центра Восточного Казахстана. #Кубок мира #шорт-трек #Квебек #Зейнеп Кумаркан