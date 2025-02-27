«Серебряный» забег в Канаде

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку в канадском Квебеке 19-летняя студентка из Усть-Каменогорска Зейнеп Кумаркан заняла второе место.

фото ВКУ им. С. Аманжолова

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казах­станского университета им. С. Аманжолова, Зейнеп показала на дистанции 500 м время 44,637 секунды, уступив только хозяйке турнира Виктории Жан-Баптисте. Ранее казахстанская спорт­сменка продемонстрировала отличные результаты на Азиатских играх в Харбине, став серебряным призером.

По словам самой Зейнеп, такие победы – лучший стимул для дальнейших тренировок и участия в новых стартах. Конькобежка – студентка отделения физкультуры и спорта. Она тренируется в одном из ледовых модулей областного центра Восточного Казахстана.

#Кубок мира #шорт-трек #Квебек #Зейнеп Кумаркан

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