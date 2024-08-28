Сенатор осмотрел дома пострадавших от паводка сельчан в Костанайской области

Депутат Сената Сергей Карплюк посетил Федоровский район, где осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Придорожное, Джаркульский элеватор, жилой дом для медицинских работников и школу имени Абая.

Фото: пресс-служба Сената РК

Парламентарий также ознакомился с ходом ремонтных работ дороги по улице Тимирязева в селе Федоровка и результатами работ программы «Ауыл - Ел бесігі» в селе Приозерное.

В ходе встречи с депутатами районного маслихата сенатор обсудил вопросы социально-экономического развития района, включая обеспечение сельчан водой, участие населения в льготном кредитовании и привлечение узкопрофильных специалистов в районную больницу.

В Карасуском районе Костанайской области парламентарий встретился с населением и депутатами маслихата, обсудив улучшение благосостояния сельских жителей. Сенатор отметил, что государством предпринимаются беспрецедентные меры в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения и развития инфраструктуры, с целью улучшения условий жизни в сельской местности. Эти меры уже начинают приносить позитивные результаты и способствуют развитию села.

Кроме того, сенатор ознакомился с деятельностью ТОО «Astana Grand Trade» в селе Койбагор и ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ремонтом дороги Карасу - Большая Чураковка. Вместе с тем, Сергей Карплюк встретился с жителями микрорайона «Таза бұлақ» в селе Алтынсарино, а также посетил инфраструктурные объекты и жилые дома, пострадавшие от паводков.