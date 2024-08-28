Сенатор осмотрел дома пострадавших от паводка сельчан в Костанайской области

Статьи
80

Депутат Сената Сергей Карплюк посетил Федоровский район, где осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Придорожное, Джаркульский элеватор, жилой дом для медицинских работников и школу имени Абая.

Фото: пресс-служба Сената РК

Парламентарий также ознакомился с ходом ремонтных работ дороги по улице Тимирязева в селе Федоровка и результатами работ программы «Ауыл - Ел бесігі» в селе Приозерное.

В ходе встречи с депутатами районного маслихата сенатор обсудил вопросы социально-экономического развития района, включая обеспечение сельчан водой, участие населения в льготном кредитовании и привлечение узкопрофильных специалистов в районную больницу.

В Карасуском районе Костанайской области парламентарий встретился с населением и депутатами маслихата, обсудив улучшение благосостояния сельских жителей. Сенатор отметил, что государством предпринимаются беспрецедентные меры в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения и развития инфраструктуры, с целью улучшения условий жизни в сельской местности. Эти меры уже начинают приносить позитивные результаты и способствуют развитию села.

Кроме того, сенатор ознакомился с деятельностью ТОО «Astana Grand Trade» в селе Койбагор и ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ремонтом дороги Карасу - Большая Чураковка. Вместе с тем, Сергей Карплюк встретился с жителями микрорайона «Таза бұлақ» в селе Алтынсарино, а также посетил инфраструктурные объекты и жилые дома, пострадавшие от паводков.

#Сенат #Костанай #депутат

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Шереметьевский тупик
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Кредитов много не бывает?
Фонд музея пополнился ценным экспонатом
На слова и музыку Байсенгира
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

В Кызылорде отметили 125-летие казахской нефти
Министр обороны наградил армейских спортсменов-олимпийцев
Наука должна быть прагматичной и результативной
Жребий брошен!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]