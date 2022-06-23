Фото: primeminister.kz
Политика
Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.

Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в частном секторе.

В 2001-2005 годы — заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 годы — директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

В 2007-2008 годы — аким города Кызылорды.

В 2008-2014 годы трудился на разных должностях в Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2014-2019 годы — заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур».

С 2019 года по январь 2021 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 

 

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