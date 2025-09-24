В столице завершилась республиканская серия семинаров по разъяснению нового Налогового кодекса, который вступает в силу с 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В заключительном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр финансов Мади Такиеев, а также представители Комитета государственных доходов и палаты предпринимателей «Атамекен». В ходе своего выступления Серик Жумангарин подробно остановился на одном из ключевых для бизнеса вопросов - применении специальных налоговых режимов.

«Базовый принцип такой: кто до этого был в упрощенке, в упрощенке останется», — заявил вице-премьер.

Вместе с тем, для обрабатывающей промышленности вводятся особые правила. Вице-премьер пояснил, что применять «упрощенку» позволят предприятиям, работающим напрямую с конечным потребителем.

«Часть обрабатывающей промышленности мы разрешим. Той, которая, прежде всего, нацелена на сектор B2C, где предприятие не выступает в офсете или поставщиком для крупных предприятий», — отметил Серик Жумангарин.

Для остальной части сектора предусмотрено применение общеустановленного порядка налогообложения. Данный подход обусловлен наличием для таких предприятий, действующих мер налогового стимулирования, включая зачет НДС по импортируемым товарам производственного назначения и вычеты на модернизацию. Ключевым фактором также является реализация масштабных мер государственной финансовой поддержки отрасли.

«Большую программу мы начали по институтам развития. Сейчас капитализация по «Байтерек» около 1 трлн тенге в этом году, и в трехгодичном бюджете каждый год мы поставили по 1 трлн тенге. Эти меры поддержки, которые мы даем бизнесу, главным образом обрабатывающей промышленности, требуют финансовых средств. Поэтому в целом обработка в исключениях не будет», — сказал Жумангарин.

Он рассказал, какой подход будет применяться к таким сферам, как транспорт, складирование и аренда. По его словам, здесь не будет полного запрета или разрешения на применение «упрощенки». Планируется внедрить принцип градации в зависимости от масштаба бизнеса. Он пояснил, что критерии будут зависеть от конкретного вида деятельности в соответствии со справочником ОКЭД. Главная цель - отделить малый бизнес от более крупного внутри одной отрасли.

«Естественно, все будет зависеть от вида транспорта. Если предприниматель частные услуги оказывает, естественно, он будет в разрешенном виде. Для определенной градации - это будет вид деятельности, где необходимо переходить на общеустановленный режим», — отметил вице-премьер.