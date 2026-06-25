Серик Жумангарин провел переговоры с вице-премьером КНР

На полях IX Международной выставки «Китай – Евразия» заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел двустороннюю встречу с заместителем Премьера Госсовета КНР Дином Сюэсяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, реализацию совместных инвестиционных проектов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Серик Жумангарин дал высокую оценку технологическому уровню IX Международной выставки «Китай – Евразия» в Урумчи. Вице-премьер подчеркнул, что представленные на ЭКСПО передовые разработки открывают принципиально новые направления для промышленной кооперации двух стран.

«Сегодня на выставке были представлены передовые образцы достижений в агрохимии и производстве дронов. Мы хотели бы пригласить этих производителей и инвесторов в Казахстан. Мы готовы предоставить им все необходимые условия для локализации производства», — отметил Серик Жумангарин.

Стороны отметили устойчивую положительную динамику двусторонних отношений. По итогам 2025 года взаимный товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных $48,7 млрд. За первые пять месяцев 2026 года объем торговли уже составил $22 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам, к концу года этот показатель превысит отметку в $50 млрд.

Было подчеркнуто, что более половины всего объема двусторонней торговли приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, который остается ключевым регионом экономического взаимодействия двух государств.

«Наша главная задача – достичь взаимного товарооборота в $100 млрд в ближайшее время. Для этого необходимо ускорить согласование Программы и Дорожной карты торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая на 2027–2030 годы», — отметил Серик Жумангарин.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. За годы независимости Китай инвестировал в экономику Казахстана порядка $30 млрд прямых иностранных инвестиций, став одним из крупнейших инвесторов страны.

Казахстанская сторона пригласила китайский бизнес к участию в проектах, ориентированных на создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди приоритетных направлений – глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу и кукурузу, развитие металлургических производств полного цикла, а также реализация инновационных проектов в сфере агрохимии и производства беспилотных летательных аппаратов.

Отдельно отмечено, что объем торговли продукцией агропромышленного комплекса между двумя странами уже достиг $2 млрд. В настоящее время китайская сторона согласовала импорт 34 видов казахстанской сельскохозяйственной продукции, еще девять товарных позиций, включая охлажденное мясо, находятся на стадии согласования.

Важным блоком переговоров стало развитие транспортно-логистического сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Сегодня через территорию Казахстана проходит около 85% всех сухопутных грузоперевозок из Китая в Европу.

Казахстан расширяет пункты пропуска. С учетом строительства нового третьего перехода «Бахты-Аягоз» пропускная способность трех пунктов составит 100 млн тонн грузов в год. Китайская сторона подтвердила готовность совместно реализовать проект строительства третьего железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе, что позволит повысить устойчивость и безопасность международных транспортных маршрутов.

Дин Сюэсян подтвердил заинтересованность китайской стороны в расширении сотрудничества с Казахстаном в области цифровой экономики, искусственного интеллекта, энергетики и навигационных технологий. Он также пригласил казахстанские компании активнее использовать возможности выставки «Китай – Евразия» для продвижения отечественной продукции на китайском рынке.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства, расширению взаимной торговли и инвестиций, а также углублению взаимодействия в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и формата «Центральная Азия – Китай».