Серию виниловых пластинок с записями казахстанских звезд выпустили в РК

Культура,Музыка
75
Дана Аменова
специальный корреспондент

В коллекцию вошли произведения в исполнении Ермека Серкебаева, Алибека Днишевa, Розы Рымбаевой и других известных артистов

Фото: facebook.com/aida.balayeva.2025/

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поблагодарила меценатов и партнеров, чья поддержка позволила успешно реализовать значимые проекты, сообщает Kazpravda.kz

В соцсетях глава ведомства поделилась радостными новостями о значимых достижениях в сфере казахстанской культуры.

«Недавно в Ташкенте с успехом прошла опера «Хан Султан. Алтын Орда». Это стало возможным благодаря меценатам, с которыми я имела честь познакомиться лично. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал этот важный культурный проект: благотворительному фонду Halyk, корпоративному фонду Samruk-Kazyna Trust, АО «Народный банк Казахстана» и Freedom Holding Corp. Благодаря вашему вкладу казахстанское искусство ярко звучит на международной сцене.

Также, во время моей поездки в рамках Дней культуры Казахстана в Армении, в Ереване мне посчастливилось услышать в Доме радио Еревана уникальные архивные записи великих казахстанских композиторов. Огромная благодарность коллективу Дома радио за бережное отношение к сакральным для нас материалам», – написала Аида Балаева.

Она добавила, что на основе переданных армянской стороной архивных аудиозаписей выпущена серия виниловых пластинок, созданная при поддержке благотворительного фонда Halyk. В коллекцию вошли произведения в исполнении выдающихся мастеров казахстанской сцены — Ермека Серкебаева, Алибека Днишевa, Розы Рымбаевой и других признанных артистов. Эта серия пластинок является важным вкладом в сохранение национального культурного наследия и направлена на популяризацию лучших образцов отечественного музыкального искусства для будущих поколений.

«Искренне благодарю всех партнеров, которые вносят свой вклад в развитие и продвижение казахстанской культуры. Благодаря вашему участию мы можем раскрывать богатство нашего искусства миру и передавать его новым поколениям», – говорится в тексте обращения.

#Минкультуры #звезды #Аида Балаева #винил #пластинки

