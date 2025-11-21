Министр культуры и информации РК Аида Балаева поблагодарила меценатов и партнеров, чья поддержка позволила успешно реализовать значимые проекты, сообщает Kazpravda.kz

В соцсетях глава ведомства поделилась радостными новостями о значимых достижениях в сфере казахстанской культуры.

«Недавно в Ташкенте с успехом прошла опера «Хан Султан. Алтын Орда». Это стало возможным благодаря меценатам, с которыми я имела честь познакомиться лично. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал этот важный культурный проект: благотворительному фонду Halyk, корпоративному фонду Samruk-Kazyna Trust, АО «Народный банк Казахстана» и Freedom Holding Corp. Благодаря вашему вкладу казахстанское искусство ярко звучит на международной сцене.

Также, во время моей поездки в рамках Дней культуры Казахстана в Армении, в Ереване мне посчастливилось услышать в Доме радио Еревана уникальные архивные записи великих казахстанских композиторов. Огромная благодарность коллективу Дома радио за бережное отношение к сакральным для нас материалам», – написала Аида Балаева.