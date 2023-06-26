От имени президента работникам СМИ вручены сертификаты на квартиры

Фото: пресс-служба МИОР РК

В преддверии Дня работников средств массовой информации журналистам и другим сотрудникам ведущих государственных СМИ Казахстана торжественно вручены сертификаты на квартиры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

По поручению главы государства ключи от квартир работникам АО РТРК "Qazaqstan", АО "Хабар", Телерадиокомплекса президента РК, АО "Qazcontent" и ТОО "Қазақ газеттері" вручил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Поздравляя коллег с праздником, Руслан Желдибай отметил их значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Он подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Поэтому президент принял решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.

Журналистов также поздравили министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, глава фонда "Дара" Асель Шильдебаева и директор благотворительного фонда "Халық" Сагинбек Шункеев.

65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.

Церемония состоялась при поддержке Фонда президентских инициатив "Дара" и благотворительного фонда "Халық".

Деятельность Фонда президентских инициатив "Дара", созданного в 2022 году, нацелена на развитие креативного сектора, обеспечение благоприятных условий для реализации творческого потенциала казахстанцев и создание новых рабочих мест.