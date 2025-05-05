В сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь пользователи мобильного приложения eGov Mobile могут проверять безопасность своих данных с помощью нового сервиса Nomad Guard, сообщает Kazpravda.kz

Сервис доступен для всех граждан и позволяет легко выявлять утечки персональных данных, проверяя подозрительные ссылки и сайты на возможные угрозы.

В сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь.

На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объем утекших данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек.

Также предусмотрена вкладка «Мошенничество», где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

Напомним, в мобильном приложении eGov Mobile недавно стала доступной услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом. Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.

Также ранее стало известно, что в приложении eGov Mobile появился новый сервис – «Оповещение владельца авто о проблеме».