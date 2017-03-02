Северный Казахстан признан самым не коррумпированным по оказанию госуслуг

Общество
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Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
Северо-Казахстанская область по итогам ряда независимых социсследований стала лидером по уровню не коррумпированности государственных услуг. Об этом стало известно в ходе брифинга Агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz.

Как стало известно, социологическое исследование было проведено Национальной палатой предпринимателей. По его итогам Северо-Казахстанская область находится на последнем месте по уровню восприятия коррупции населением (0,4%), то есть жители региона реже встречаются с коррупцией, нежели в других областях.

Впрочем это не единственное исследование, которое проходило в стране. ТОО "Научно-исследовательский центр "Білім" провел республиканский общественный мониторинг качества оказания государственных услуг, согласно результатам которого СКО вновь оказалась в лидерах. Область заняла 1 место по уровню не коррумпированности государственных услуг, а по уровню удовлетворенности качеством оказания по 9 видам социально значимых госуслуг населению область занимает 3 место.

"Мы не говорим, что в СКО нет коррупционеров. Хотелось бы, чтобы так и было, но говорить, что нет коррупции очень рано. В этом направлении мы активно работаем. Мы стараемся, чтобы коррупционных проявлений было намного меньше", – отметил руководитель территориального подразделения АДГСПК по СКО Галым Турсунбаев.

Кроме того Турсунбаев сообщил, что департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупциипо СКО первым в республике внедрил метод общения с населением посредством видеоприложения "Skype".

"Я могу с уверенностью сказать, что данный метод оправдал свою эффективность. С сентября 2016 года ко мне через «Skype» обратилось более 30 человек. Это в первую очередь удобно для жителей отдаленных населенных пунктов области, которым не обязательно преодолевать несколько сотен километров для обращения", – отметил спикер брифинга, рассказывая о новшестве.

Турсунбаев призвал коллег использовать данный формат связи для повышения уровня открытости и прозрачности деятельности. Что же касается процедуры внедрения этой услуги в СКО, глава департамента сообщил, что подобные приемы граждан департаментом проводятся на регулярной основе – в последний четверг каждого месяца.

Также Турсынбаев привел данные касательно количества оказанных услуг департаментом области.

"В прошлом году в Северо-Казахстанской области оказано 3 175 413 государственных услуг. При этом количество государственных услуг, оказанных в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось значительно, на 16,2 %", – отметил Турсынбаев.

Стоит отметить, согласно социологическому исследованию, проведенному Национальной палатой предпринимателей самыми коррупционными регионами страны уже на протяжении последних пяти лет остаются Мангыстауская, Жамбылская, Актюбинская области и Алматы. 

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