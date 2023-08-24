Сейф с 30 млн тенге незаметно вынесли из автосалона в Кокшетау

Кражу сейфа с 30 млн тенге из автосалона раскрыли полицейские города Кокшетау в дежурные сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

23 августа в полицию Кокшетау директор одного из местных автосалонов заявил, что накануне вечером неизвестные проникли в бухгалтерию и похитили сейф с деньгами и документацией.

Для раскрытия преступления создали специальную группу из сотрудников криминальной полиции и следствия, провели оперативно-розыскные мероприятия, проверили сотрудников и клиентов автосалона, изучили данные видеокамер.

За дежурные сутки полицейским удалось установить и задержать подозреваемого – 26-летнего менеджера.

При допросе задержанный рассказал, что после рабочего дня, предварительно отключив все видеокамеры, он вскрыл дверь в кабинет бухгалтера и похитил металлический сейф. Позже мужчина сумел его разрезать и достать оттуда часть денег, из которых 22,8 млн тенге он перевел на свой банковский счет, еще 4 млн тенге спрятал.

Стражи порядка произвели выемку похищенных денег и сейфа. Общая сумма составила почти 30 млн тенге.

Расследование по части 3 уголовной статьи «Кража» продолжается, уточняются все обстоятельства преступления.